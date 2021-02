Endesa multiplica per vuit el seu benefici el 2020 fins als 1.394 milions

Endesa va multiplicar per vuit el seu benefici net l'any 2020, fins als 1.394 milions d'euros. La companyia atribueix aquest increment a una reducció de les provisions respecte a l'any passat, quan es van destinar més de 1.400 milions d'euros al tancament del negoci de generació a través de carbó, segons va informar ahir en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). D'altra banda, la companyia va facturar 17.650 milions el 2020, un 12,9% menys en comparació amb l'exercici anterior. En un any marcat per la pandèmia, el grup energètic distribuirà un dividend de 2,014 euros per acció, un 6% més de l'esperat. La retribució total pels accionistes corresponent a l'exercici serà de 2.132 milions el 100% del benefici ordinari.