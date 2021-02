La facturació de Liquats Vegetals es dispara un 30% per sobre dels 80 milions

La facturació de Liquats Vegetals ha crescut un 30% durant el 2020, superant els 80 milions d'euros. La crescuda s'explica gràcies al context de fort creixement de la demanda de productes de base vegetal a escala global coincidint amb la pandèmia.

En aquesta línia, la firma de Viladrau manté la seva aposta per la innovació segellant una aliança amb l'empresa catalana Ypsicon Advanced Technologies amb l'objectiu de fabricar begudes més nutritives. La companyia ha arribat a un acord amb la firma de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per iniciar una prova pilot per aplicar la tecnologia d'ultra alta pressió contínua (UHPH) al procés d'elaboració de begudes vegetals. Amb aquesta col·laboració la companyia preveu apostar per noves fórmules d'esterilització per obtenir «un producte final millorat». La tecnologia UHPH permetrà «evitar danys tèrmics i es mantindran les propietats nutricionals i sensorials, per fer productes de màxim valor nutricional».

La firma recorda en un comunicat que sempre ha apostat «per la tecnologia i la innoació» en la producció dels seus produtes, així com un «important esforç per oferir begudes vegetals amb etiqueta neta, amb la substitució d'additius per qualitat i tecnologia».

Ypsicon compta amb els drets exclusius de comercialització de la tecnologia d'esterilització UHPH i el seu sistema està patentat en els principals mercats mundials. Permet obtenir begudes i aliments líquids estables i de llarga vida útil a temperatura ambient, mantenint propietats nutricionals i sensorials, ja que la UHPH es basa en ultra alta pressió contínua i forces físiques per a esterilitzar els aliments sense causar-los mal tèrmic. Liquats Vegetals exporta els seus productes a més de 25 països. Compta amb les marques YOSOY, YOSOY Ecològic, Monsoy, Almendrola i Natrue i l'aigua del Parc Natural del Montseny.