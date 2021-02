Un miler de pimes ja s'han adherit al pla de viabilitat empresarial impulsat per Pimec i la Generalitat

Al voltant de mil pimes ja han participat en la fase inicial del pla de viabilitat empresarial impulsat per Pimec i la Generalitat, una iniciativa que té com a objectiu "salvar" les empreses més afectades per la crisi de la covid-19. Segons dades facilitades aquest dijous per la patronal, el 65% dels participants són microempreses, un 30% són petites i el 5% restant són mitjanes. Per províncies, tres de cada quatre es troben a la demarcació de Barcelona, mentre que l'11% de situa a Tarragona, el 8% a Girona i el 7% a Lleida. Quant a l'antiguitat, gairebé el 40% són empreses amb més de 20 anys, mentre que les de menys de sis anys representen el 18,3% del total.

Durant aquesta primera fase –on la inscripció és gratuïta- les empreses reben un informe personalitzat de viabilitat a partir d'una diagnosi digital. Alhora, disposen d'un campus virtual on se'ls ofereix formació per "ajudar a la capacitació dels equips". Segons Pimec, el 90% de les companyies que han participat en aquesta primera fase del programa consideren que l'informe de viabilitat els ha ajudat a fer "una anàlisi estratègica" i a "formular mesures" per millorar la gestió empresarial.

Més enllà d'aquesta primera etapa, el pla de viabilitat compta amb dues fases més. En la segona, on se seleccionaran 3.000 empreses, un grup de professionals experts farà una diagnosi individual per definir els punts prioritaris que cal treballar per aconseguir la viabilitat empresarial. En la tercera, on s'escolliran 500 companyies, les beneficiàries rebran acompanyament per definir noves accions per garantir la viabilitat empresarial "a llarg i mitjà termini".

El pla tébun pressupost total d'1,1 MEUR i compta amb la participació de 50 tècnics de la patronal.