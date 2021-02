El preu dels pisos nous a Girona ciutat s'encareix fins a un 32%

El preu dels pisos nous a Girona ciutat s'ha encarit fins a un 32% de mitjana durant el 2020 i un de 88 metres quadrats ja costa gairebé 351.000 euros. Així ho recull l'estudi que periòdicament publica l'Associació de Promotors de Catalunya.

El sector ho atribueix al fet que no hi ha oferta, i que els pocs habitatges que es construeixen es fan a zones 'prime'. En part, perquè els bancs també volen garanties abans de donar finançament. L'anàlisi també recull que, de fet, la resta de la demarcació tampoc queda al marge d'aquesta tendència. Perquè l'alça de preus –si bé no tant acusada- és generalitzada. Els promotors també lamenten "la desconnexió" de les administracions amb el sector i critiquen que no se'ls posen les coses fàcils.