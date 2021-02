Al voltant de mil pimes catalanes, vuitanta de les quals a Girona, ja han participat en la fase inicial del pla de viabilitat empresarial impulsat per PIMEC i la Generalitat, una iniciativa que té com a objectiu «salvar» les empreses més afectades per la crisi de la covid. Segons dades facilitades per la patronal, el 65% dels participants són microempreses, un 30% són petites i el 5% restant són mitjanes. Tres de cada quatre es troben a la demarcació de Barcelona.