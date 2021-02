La patronal gironina FOEG impulsa una campanya en contra de l'increment de quota dels autònoms pel 2022

La patronal gironina FOEG impulsa una campanya en contra de l'increment de quota dels treballadors autònoms que es preveu de cara a l'any 2022. Es tracta d'una pujada que, en alguns casos, podria arribar al 40% de l'import actual. Per això, des de la FOEG titllen la mesura d'"indecent i desproporcionada", especialment pel moment complicat que viuen molts autònoms afectats per la pandèmia. La patronal també critica durament que s'agafi com a referència la facturació i no el guany real de l'autònom. A més, també recorden que Espanya és un dels països amb una quota més alta dels autònoms. En aquest sentit, posen d'exemple Holanda, on només es paguen 50 euros al mes o Alemanya on se n'abonen 140 si es sobrepassen els 1.700 de facturació.

Finalment, la patronal gironina posa de manifest, la "inoportunitat del moment", ja que entenen que el context actual de dificultat econòmica "exigeix d'estímuls que ajudin a la reactivació econòmica, que assegurin la supervivència d'aquells negocis que es troben en situació límit". Per això, critiquen que es faci el contrari i es decideixi augmentar la pressió impositiva en un dels col·lectius "que més malament ho està passant".

Per tot plegat, la FOEG ha impulsat aquesta campanya perquè qui vulgui s'hi adhereix-hi a través de la web de la patronal. De moment, compta amb el suport de l'Associació Transports Girona (ASETRANS), l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA Girona), l'Associació de Càmpings de Girona, l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), l'Associació Autònoma d'Empresaris de la Fusta de les comarques gironines, l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), l'Associació d'Indústries Tèxtils de les comarques gironines, l'Associació d'Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions de les comarques gironines (CORVE), Girona Centre Eix Comercial, l'Associació de Terrissaires i Ceramistes de les comarques gironines, Federació de Comerç comarques Gironines, Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, Gremi D'instal—ladors De Girona, Oohxigen Palafrugell, Turisme Rural Girona i Unió d'Empresaris de la Construcció (UEC).