El preu dels pisos nous a Girona ciutat s'encareix fins a un 32% durant el 2020

El preu dels pisos nous a Girona ciutat s'ha encarit fins a un 32% de mitjana durant el 2020 i un de 88 metres quadrats ja costa gairebé 351.000 euros. Així ho recull l'estudi que periòdicament publica l'Associació de Promotors de Catalunya. El sector ho atribueix al fet que no hi ha oferta, i que els pocs habitatges que es construeixen es fan a zones ´prime'. En part, perquè els bancs també volen garanties abans de donar finançament.

L'anàlisi també recull que, de fet, la resta de la demarcació tampoc queda al marge d'aquesta tendència. Perquè l'alça de preus –si bé no tant acusada- és generalitzada. Els promotors també lamenten «la desconnexió» de les administracions amb el sector i critiquen que no se'ls posen les coses fàcils.

L'estudi que fa anualment l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) es focalitza en els habitatges de nova construcció. En total, arreu de Catalunya s'han analitzat 1.013 promocions d'obra nova, que sumen 6.098 habitatges en venda, i que es troben repartides en 99 municipis.

A les comarques gironines, l'estudi inventaria 132 promocions (que inclouen tant blocs de pisos com cases). En total, sumen 2.190 habitatges, dels quals el 25% (549) estan a la venda. Els restants, encara tenen l'obra en marxa o bé ja s'han comprat sobre plànol.

D'entrada, allò que crida l'atenció és l'increment de preus que ha registrat l'obra nova arreu de la demarcació. En global, a comarques gironines el preu del metre quadrat útil es va encarir un 11,5% (es va situar en 3.421 euros). I per contra, la superfície mitjana dels habitatges es va reduir un 6,2% (fins als 95,9 metres quadrats). És a dir, que es paga més per un pis més petit.

Dels diferents municipis estudiats, els dos que tenen el preu per metre quadrat més elevat se situen al litoral. El primer és Platja d'Aro (Baix Empordà) i el segon, Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Per contra, a l'altre costat de la balança s'hi troba la Bisbal d'Empordà (que té els preus més baixos).

Cases més cares

Si es mira per tipologies, el preu d'una casa nova a les comarques gironines ara és, de mitjana, un 20% més cara que l'any passat. I en el cas dels pisos, aquest percentatge se situa prop de l'11%.

Crida l'atenció, però, el cas particular de la ciutat de Girona. Aquí, l'estudi analitza dinou promocions d'obra nova. Sumen 499 habitatges, dels quals aproximadament un de cada tres estan a la venda (en concret, són 140 pisos i set cases).

Quan es miren els preus de venda, però, la situació d'una tipologia i altra és diferent. Les cases s'han abaratit un 2,7% (i una de 220 metres quadrats, per exemple, costa 583.000 euros). Però els pisos, per contra, s'han encarit. I molt. Perquè tan sols en un any, el preu mitjà s'ha disparat fins a un 32,4%, i un pis de 88,7 metres quadrats es ven per 350.960 euros.

Els promotors subratllen que això es deu al fet que el mercat està «tensionat», perquè l'oferta està «molt limitada», i distorsiona preus. «Com que estem obligats a justificar la viabilitat, això ens porta a construir a zones prèmium; és a dir, a llocs que són cinc estrelles», concreta el president del Gremi de Promotors de Girona, Josep Maria Coll.

I aquesta situació també es dona, explica el president, en el cas de la Costa Brava. Perquè les promocions –pisos i cases- que s'hi fan busquen la primera línia de mar de municipis com Platja d'Aro, Palamós o Roses.

En aquesta línia, els promotors expliquen que, en part, escollir aquestes zones també és conseqüència de les limitacions amb el finançament.