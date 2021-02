Telefónica guanya un 38,5 per cent més i retalla el dividend un 25%

Telefónica va guanyar 1.582 milions d'euros durant el 2020, el que significa un 38,5% més que l'any anterior, malgrat els efectes de la pandèmia del coronavirus. Tot i això, la xifra de negocis va caure fins als 43.076 milions d'euros, un 11% menys que durant el 2019 per l'impacte de la devaluació de les divises i del coronavirus.

Malgrat aquest augment dels beneficis, la multinacional espanyola proposarà en la pròxima junta general d'accionistes una reducció del dividend per al 2021 del 25%, respecte als 0,40 euros per acció d'un any abans. La companyia preveu un nou dividend de 0,30 euros per acció pagable al desembre de 2021 (0,15 euros per acció) i al juny de 2022 (0,15 euros per acció) mitjançant la modalitat de dividend flexible voluntari.

«Creiem que és el nivell adequat perquè manté una rendibilitat molt alta tant enfront de l'Ibex com enfront de les telecos», va justificar el president de la companyia, José María Álvarez-Pallete, durant la presentació de resultats. Álvarez-Pallete va descartar avançar si aquest canvi és conjuntural o es mantindrà en el temps, però va afegir que s'emmarca dins de la política estratègica del grup.

D'altra banda, el resultat operatiu abans d'amortitzacions (OIBDA) se situa en els 13.498 milions, un 10,7% menys que durant l'any 2019.