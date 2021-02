El Corte Inglés prepara la sortida de 3.000 treballadors

El consell d'administració d'El Corte Inglés va aprovar aquesta setmana un nou pla estratègic que preveu un ajust de plantilla de 3.000 persones. El pla es donarà a conèixer als sindicats oficialment demà, el 28 de febrer acaba l'exercici fiscal, i pretén que es basi en baixes voluntàries. El pla d'ajust de costos aprovat es basa en dos punts claus; el primer, la diversificació dels ingressos per a no dependre exclusivament de les vendes «retail» i millorar els marges. El segon, una reorganització voluntària per a un màxim de 3.000 persones (de les 63.000 que componen la companyia). El pla es dirigiria, segons les primeres estimacions per als majors de 58 anys, com en anteriors processos d'ajust de plantilla. Aquesta reorganització afecta exclusivament a El Corte Inglés SA, és a dir, als grans magatzems, no a filials com a Viatges El Corte Inglés. Es tracta de la major reestructuració de la història de la companyia.