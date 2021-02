Els empresaris preparen un gran acte reivindicatiu el 4 de març

Les organitzacions empresarials catalanes preparen un gran acte reivindicatiu per manifestar el rebuig als aldarulls dels darrers dies i reclamar a les administracions mesures per a la recuperació econòmica, segons han avançat diversos mitjans i ha confirmat l'ACN.

L'acte està previst per al pròxim dijous 4 de març i comptarà amb la participació de les patronals catalanes Foment del Treball i PIMEC, així com altres entitats representatives del món empresarial, com el Cercle d'Economia o la Unió de Federacions Esportives (UFEC).

L'objectiu de l'acte, amb el lema provisional 'Ja n'hi ha prou. Centrem-nos en la recuperació', és que hi participen el màxim nombre d'entitats i gremis de tots els sectors.