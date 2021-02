La FOEG engega una campanya contra la pujada de la quota dels autònoms

La patronal gironina FOEG ha decidit iniciar una campanya contra l'augment de la quota dels autònoms l'any 2022. L'entitat lamenta l'anunci del Govern espanyol de seguir amb la reforma iniciada al 2018 de les quotes d'autònoms, i que significaria, en la majoria dels casos un augment d'un 40% respecte la quota actual pel 2022. En aquest sentit, consideren que «és un gerro d'aigua freda per aquest col·lectiu que està patint de manera molt notable les conseqüències econòmiques derivades de la crisi de la covid».

Per això, la FOEG titlla la mesura «d'indecent, perquè mentre els autònoms amb negocis de restauració, comerç, taxistes, etc., que han estat durament colpejats per les restriccions motivades per la crisi sanitària lluiten per sobreviure i reclamen més ajudes, la resposta del Govern central és l'anunci d'un augment desproporcionat i totalment fora de lloc de la seva quota, el segon en poc més d'un any».

La patronal també critica durament que s'agafi com a referència la facturació i no el guany real de l'autònom i, per aquest motiu, conviden a l'executiu espanyol a assistir gratuïtament al curs de la seva Escola de Negocis titulat: «Control de costos i escandalls per a petits negocis».

Recalca, a més, que aquest fet es produeix en un context en el que Espanya ja té una quota de les més altes dels països europeus, i ho contraposa amb casos com Holanda, on només es paguen 50 euros anuals per ser autònom, o Alemanya, país en el que s'ha de pagar una quota de 140 euros mensuals només en els casos que s'ingressin més de 1700 euros al mes i que, en cas contrari, és gratuïta.

Finalment, la FOEG posa de manifest, més enllà de la crítica a la mesura, «la inoportunitat del moment, entenent que el context actual de dificultat econòmica màxima, exigeix d'estímuls que ajudin a la reactivació econòmica i que assegurin la supervivència d'aquells negocis que es troben en situació límit, just al contrari d'augmentar la pressió impositiva en un dels col·lectius que més malament ho està passant».

13 bases de cotització

Els treballadors autònoms podran triar entre 13 bases de cotització provisionals a la Seguretat Social en funció de la seva previsió de rendiments nets. Aquesta és una de les propostes que remena el Ministeri de Seguretat Social liderat de José Luis Escrivá i que podria recollir-se en el nou Règim Especial dels Treballadors Autònoms.