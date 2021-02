Gamuses ergonòmiques i joies per donar feina a persones en risc d'exclusió social

Joan Antoni Pestaña va crear i patentar una gamusa ergonòmica per netejar ulleres, pantalles de mòbil, joies i altres objectes relluents. La peça, que s'anomena DClean, té la singulartitat és que està feta per dones en risc d'exclusió social en un taller de la cooperativa Mujeres Pa'lante a l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta és la punta de llança del projecte Dcara que aquest emprenedor resident a Girona ha impulsat juntament amb la seva dona, l'orfebre Nausica Masó, amb l'objectiu de fomentar l'economia social i generar oportunitats de feina per a col·lectius vulnerables.

Dcara es va començar a gestar fa tres anys però no va arrancar fins l'any passat. «Vam enganxar el confinament, però ja no podiem parar», explica Pestaña. A banda de la gamusa, el projecte inclou una joia especial dissenyada per Masó que de moment confecciona ella mateixa, però que els ingressos de la qual s'inverteixen al projecte.

La idea és que, si la iniciativa té èxit, en un futur es pugui obrir un taller perquè la joia pugui ser elaborada per persones en risc d'exclusió.

El mateix volen fer amb altres complements com ara foulards, mocadors per a americana i altres articles que actualment estan encara en procés de creació.

En el cas de la gamusa econòmica de Pestaña la col·laboració es fa mitjançant a través de la subcontractació. La microfibra de la peça es confecciona a Terrassa, es fabrica als tallers de Mujeres Pa'lante i es ven dins i fora d'internet, principalment a través de dos canals: per un costat, com a regal corporatiu. «Ho presentem com a obsequi perquè les empreses ho regalin a treballadors o clients, amb el seu logotip», assegura l'emprenedor.

L'altre via és un petit expositor perquè es pugui mostrar als aparadors i als interiors de les botigues. L'han anomenat «Racó Solidari» i està present en locals com ara òptiques o joieries, tot i que l'objectiu del projecte Dcara és que la mostra (que compta amb 16 gamuses) arribi al màxim nombre de comerços, ja siguin papereries, botigues de regals, de complements, i no només de les comarques gironines sinó també de Catalunya i de la resta d'Espanya.

De moment, la bona rebuda del projecte es tradueix en 1.000 unitats venudes des que van començar fa un any. Pestaña i Masó ho veuen com una prova de mercat: «Hem trencat la primera barrera. Ha esat durillo, però que la gent et digui que els agrada ens dona molta força».

Camí a seguir

Els emprenedors van poder engegar la iniciativa invertint diners de la seva butxaca i encarregant una primera producció de 200 unitats. Un cop venudes, els diners obtinguts es van destinar a demanar a la cooperativa una segona remesa, aquest cop de 250 unitats. Aquest és el camí que esperen seguir.

També volen involucrar altres associacions, fundacions, emprenedoors i emprenedores per comercialitzar els seus articles a través d'una botiga online que està actualment en fase de construcció. En aquest espai digital s'hi oferirà tot el catàleg per tal que els interessats puguin comprar-nhi directament, tant els producte propis com els de les altres entitats o empreses.

Els impulsors asseguren que «la característica de cada article facilitarà la seva pròpia segmentació, tot i què tot tindrà el ?l conductor del compromís social, l'ecologia i la sostenibilitat».