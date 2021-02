«Los Aristegui», una novel·la per entendre i afrontar els reptes de l'empresa familiar

Gairebé el 90% d'empreses catalanes són empreses familiars. Aquestes companyies aporten el 69% del Valor Afegit Brut (VAB) i concentren el 76% de llocs de treball privats. Totes les empreses han de fer front a molts reptes de negoci, des de disrupcions com l'online fins a cignes negres com la covid. Les empreses familiars, a més, tenen el repte de gestionar de manera positiva les relacions entre l'empresa i la família. Si bé només el 15% de les empreses familiars sobreviuen a la tercera generació, la seva longevitat mitjana de 37 anys és superior als 31 de les no familiars.

Aprendre sobre la presa de decisions en una empresa familiar d'una forma lúdica i distesa és l'objectiu Los Aristegui: una familia una empresa (Profit Edtiorial). Els autors d'aquesta novel·la recorren de la mà dels protagonistes totes les diferents etapes per les quals travessa tota companyia familiar. Cada episodi compta amb la reflexió de Jordi Tarragona, consultor expert en aquesta mena d'organitzacions i amb una llarga trajectòria contrastada a la seva esquena. Aquesta original obra dirigida especialment a la família empresària és un relat àgil entorn de les vicissituds d'una família que lluita per fer prosperar la seva organització i que es veu obligada a prendre decisions per a aconseguir el perfecte equilibri entre els interessos del negoci i l'harmonia entre els diferents membres de la dinastia.

En aquest període de crisi caracteritzat per l'auge de la digitalització, l'alteració de valors personals i la cerca de nous propòsits empresarials, aquesta narrativa constitueix una obra de lectura obligada en pro de la pau personal i empresarial.