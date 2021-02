Radiografia del treballador més buscat

Tot i que la formació segueix sent un factor fonamental a l'hora de trobar feina, les empreses estan començant a buscar altres característiques en els seus nous treballadors que vagin una mica més enllà. En altres paraules, comencen a interessar-se per la persona que hi ha darrere d'un currículum.

Sense anar més lluny, segons l'últim Informe de la Societat Digital a Espanya, el 80% dels líders empresarials consideren que cada vegada són més rellevants les anomenades «soft skills» o habilitats toves, és a dir, competències socials que s'adquireixen en el nostre dia a dia.

La crisi provcada per la pandèmia de COVID-19 ha provocat que se li doni una major importància a aquest tipus de destreses, i en aquest nou escenari d'incertesa les organitzacions que no apostin pel capital humà i sàpiguen les competències imprescindibles dels equips no podran créixer.

Així ho assegura Bernat Farrero, fundador i CRO de Factorial, que assenyala que per primera vegada els empresaris s'estan preocupant per la cultura de les seves companyies «en primera instància», quelcom que per a l'expert és «un gran avanç» per al teixit empresarial del país. «Aquesta crisi sense precedents ha fet que la manera de treballar de les empreses canviï i passi a ser més flexible i digital, i per això les competències laborals que busquen en el nou talent s'han d'adaptar a aquesta nova filosofia», afegeix.

En aquest sentit, des de l'empresa de programari i serveis especialitzats en recursos humans asseguren que el treball en equip, la mentalitat de creixement, la presa de decisions amb base en dades i el pensament crític seran unes de les competències més demandades per les companyies durant aquest any. Per descomptat, les habilitats digitals també seran importants a l'hora de triar un candidat o un altre, així com la flexibilitat, el compromís o el saber conviure de forma adequada amb la frustració.

Des de l'eina de creació de currículums Zety coincideixen en l'existència d'aquesta preferència cap a les característiques personals davant les curriculars i asseguren que existeixen algunes d'elles «que els responsables de contractació admiren», asseguren fonts de la plataforma.

Enquesta sobre aptituds

Després de demanar l'opinió a més de 200 responsables de contractació, la lleialtat, la integritat i la sinceritat van ser les aptituds més importants per a la meitat dels reclutadors enquestats per Zety. Per darrere hi hauria l'adaptabilitat, amabilitat, paciència, persistència, intel·ligència emocional, tolerància i mentalitat oberta.

Totes elles amb una característica en comú: no es poden donar a conèixer a través del tradicional currículum en paper. Han de ser avaluades en conèixer el candidat, quelcom que comença des del primer moment de l'entrevista de treball, de manera que la primera impressió compta més del que sembla.

La primera impressió, clau

Així ho demostra també l'enquesta de la plataforma de creació de currículums, ja que el 83% dels professionals del sector entrevistats van assegurar que aquesta primera impressió és un factor important a l'hora de triar o no un candidat.

«Serà sens dubte un any competitiu en diverses indústries i, a més d'aconseguir sobreviure a la pandèmia, les empreses hauran de saber adaptar-se a la nova normalitat d'una manera més flexible i eficient», assenyalen fonts de Zety, de la mateixa forma que adverteixen a les companyies que «els treballadors tenen expectatives diferents pel que fa al període anterior a la pandèmia de coronavirus. Per a molts d'ells, la possibilitat de treballar des de casa alguns dies a la setmana és una cosa que ha passat de ser interessant a ser un deure per part de l'empresa».