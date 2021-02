La factura de la llum baixa un 21% al febrer

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha informat que el mes de febrer tancarà amb una baixada del 21,1% en la factura de l'electricitat, segons els seus càlculs. Sobre la base d'aquesta previsió, la factura de l'electricitat per a una llar tipus amb una potència contractada de 4,6 Kw i un consum anual de 3,500 kWh baixa des dels 69,88 euros del mes de gener als 55,13 euros, un descens del 21,3 per cent.

Per a OCU la baixada del preu del mes de febrer es deu a la «tornada a la normalitat» dels preus de l'energia, que deixen enrere les fortes pujades del mes de gener coincidents amb el temporal.

El preu de l'energia al febrer ha tingut grans oscil·lacions amb preus mitjans durant els dies laborables i caigudes durant els caps de setmana. El resultat ha estat un preu mitjà de 29 euros MWH, un 50 per cent menys que els elevats preus fixats durant gener i que se situa una mica per sota dels del mes de febrer de 2020.

Això sí, des de l'organització de consumidors es recorda que aquesta baixada en la factura de febrer només es produirà per a aquelles llars que tenen contractada la tarifa regulada, el Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC), aproximadament quatre de cada deu llars. Per a la resta dels consumidors que estan en el mercat liberalitzat, l'import de la facutra dependrà del tipus de contracte que tinguin amb la seva comcercializadora.

Finalment, OCU denuncia els «missatges alarmistes» sobre la pujada de l'electricitat al gener que han propiciat que comercialitzadores del mercat lliure hagin aprofitat per promocionar tarifes amb preu fix fins i tot més elevats que els que el PVPC va tenir durant el primer mes de l'any.

El nou rebut

El Govern ajorna a l'1 de juny l'arribada de la nova factura de la llum. La nova estructura, que estava previst que es posés en marxa l'1 d'abril, distingirà dues potències diferents durant el dia (una punta i una vall per facilitar la recàrrega del cotxe elèctric entre les 0.00 i les 8.00 hores i el cap de setmana a un preu inferior); i tres horaris (punta, mitjana i vall) amb diferents preus.

L'objectiu és impulsar l'electrificació a través de la penetració del vehicle elèctric, fomentar l'eficiència energètica, evitar sobrecàrregues en la xarxa elèctrica i reduir la despesa a final de mes dels consumidors. Segons estimacions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), traslladar un quilowatt (kW) de la potència contractada del període punta al període barri i un 10% del consum dels períodes punta a plans o vall suposaria una reducció de la part regulada de la factura del 14%.

La factura de la llum compta, a més de l'energia i els impostos, amb uns costos regulats que es divideixen entre peatges i càrrecs. Els peatges, fixats des de 2020 per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), financen la retribució de les xarxes de transport i distribució; mentre els càrrecs, establerts pel Ministeri per a la Transició Ecològica, serveixen per pagar el cost de les primes a les renovables, el deute acumulat pel dèficit del sistema durant anys i la compensació pel sobrecost de la generació en els territoris no peninsulars, entre ?d'altres.

La CNMC va establir la nova metodologia de peatges fa un any, però a causa del coronavirus es va retardar la seva implantació fins a l'1 d'abril d'enguany. Però el Ministeri per a la Transició Ecològica ha tornat a ajornar el «repartiment» dels càrrecs. El retard l'ha justificat per donar temps «que els diferents agents del sistema elèctric coneguin amb suficient antelació els preus aplicables a partir de l'1 de juny per poder anticipar-se i adaptar-se al canvi en l'estructura de la facturació elèctrica».