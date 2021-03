Ikea construirà entre quatre i vuit nous establiments «Planning Studio» a Catalunya

Ikea preveu construir entre quatre i vuit nous centres de planificació i disseny 'Planning Studio' a Catalunya. Aquest fet implicarà la creació de prop de 40 nous llocs de treball.

Les botigues Ikea Planning Studio tenen espais dedicats a l'exposició i venda assistida per descobrir cuines, magatzematge intel·ligent, armaris de paret i matalassos, però no hi haurà articles a la venda.

La consellera delegada d'Ikea a Espanya, Petra Axdorff, ha destacat que la companyia vol ser "més accessible i assequible" per als consumidors, que cada vegada més demanden espais petits i atenció personalitzada.

La primera botiga urbana a Barcelona

Ikea obre aquest dimecres la seva primera botiga urbana a la ciutat de Barcelona en el format 'Planning Studio'. La nova botiga compta amb més de 540 metres quadrats i està situat a l'Avinguda Diagonal en el número 445-447.

És el segon centre d'aquesta mena de la companyia a Catalunya, després del de Sant Pere de Ribes (Barcelona), que va obrir les seves portes fa cinc mesos enrere.

Amb aquest Ikea Planning Studio Diagonal, la multinacional sumarà 15 punts de contacte o venda física a Catalunya, conformats per tres grans botigues -L'Hospitalet, Badalona i Sabadell (Barcelona)-, dos Ikea Diseña, set punts de lliurament, una Pop-up Store i l'altre Ikea Planning Studio.