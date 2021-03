El jutge proposa jutjar Rodrigo Rato per corrupció, delicte fiscal i blanqueig

El jutge d'Instrucció número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, va donar per conclosa la instrucció de la causa relativa al patrimoni de l'exdirector gerent del Fons Monetari Internacional Rodrigo Rato i proposa jutjar-lo per corrupció en els negocis, blanqueig de capitals i delictes fiscals. En aquesta causa, en la qual també estan imputades altres 13 persones i les empreses de publicitat Publicis i Zenith, va ser en la que es va veure emmanillat a l'exvicepresident del Govern mentre es registraven les seves oficines el 2015.

En l'acte de transformació de les diligències (equivalent al de processament en els sumaris), el magistrat dona 20 dies al ministeri fiscal i l'Advocacia de l'Estat per presentar els seus escrits d'acusació. Aquest termini sol allargar-se per tractar-se de l'última oportunitat dels encausats per tractar d'evitar la banqueta mitjançant els corresponents recursos, una experiència amb la qual Rato ja compta per la seva gestió al capdavant de Caja Madrid i Bankia, i que li va suposar una condemna a quatre anys i mig de presó per les targetes «black». La causa sobre el patrimoni, que Rato tracta de combatre presentant-se com a víctima d'una recerca «extrajudicial», es divideix en tres braços: un es refereix al pagament per Bankia de més de dos milions d'euros en comissions, dels quals ell hauria rebut més de 800.000 euros; un altre, al blanqueig de gairebé vuit milions d'euros mitjançant el seu entramat empresarial, i el tercer és per defraudar a Hisenda més de 3,6 milions d'euros entre 2006 i 2015, encara que en dos dels exercicis la quota no va arribar per poc als 120.000 que es necessiten perquè hi hagi delicte fiscal.

Publicitat de Bankia

El jutge es remunta al nomenament de Rato com a president de Caja Madrid al gener de 2010 i explica que va contractar com a secretària María Teresa Arellano, les funcions de la qual van anar augmentant fins a ser directora de coordinació de Presidència i després de Comunicació, quan «aconsegueix provocar la marxa» de fins llavors directora, Pilar Trucios.

L'acte, tan caòtic com ha estat la instrucció, detalla que Rato contracta la societat Lateralmente, d'Alberto Portuondo, soci de l'administrador de diverses de les seves empreses, Miguel Ángel Montero Quevedo, per a la comunicació de Caja Madrid. I després, a través de la seva empresa Kradonara 2001, firma amb Albisa Inversiones, tambié de Portuondo, un contracte per repartir-se les comissions obtingudes amb Publicis i ?Zenith.