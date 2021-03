Sous a Mercadona: quant cobren els seus treballadors

Mercadona paga un dels sous més alts del sector de l'alimentació, una circumstància que, unida a les condicions laborals de la cadena valenciana de supermercats, són els dos pilars bàsics sobre els quals es consolida l'interès dels treballadors per obtenir una ocupació en la multinacional que presideix Juan Roig. I és que la plantilla de Mercadona està entre les més ben retribuïdes de la seva àrea, una cosa que, òbviament, resulta molt atractiva per als seus possibles futurs treballadors.

Sous a Mercadona: quant en cobren els seus treballadors

El salari dels empleats de Mercadona depèn de la seva antiguitat dins de l'empresa. Una persona que no passi de l'any dins de la cadena de supermercats, el sou més baix, rep un sou brut mitjà de més de 1.300 euros al mes, que, després de les deduccions corresponents, queda en gairebé 1.200 euros nets.

A aquests sous cal afegir-hi la prima que anualment reparteix Mercadona entre la seva plantilla. Aquesta paga extra s'abona a raó d'una mensualitat per a tots aquells treballadors que es trobin per sota del tram cinc (que portin fins a quatre anys a l'empresa), mentre que els que ja hi estan per sobre (a partir del cinquè any com a personal de Mercadona) reben dues primes.

