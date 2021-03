Tesla, l'única marca que augmenta vendes durant el febrer a Girona

Tesla és l'única marca de cotxes que va incrementar les vendes de vehicles a Girona durant el febrer. Segons les dades de la patronal Faconauto, la companyia de cotxes elèctrics del magnat Elon Musk va efectuar sis matriculacions dels seus models a la província, un increment modest però significatiu si es té en compte que la resta de marques van patir fortes caigudes. En aquest sentit, marques consolidades com Hyundai (64 unitats, 33% menys), Seat (66 unitats, es va quedar igual), Citroen (52 unitats, 34% menys), Kia (53 uitats, 50% menys), Nissan (30 unitats, 34% menys) o Peugeot (29 unitats, 61% menys).

En general, durant el mes de febrer s'ha allargat la tendència negativa que arrossega el sector des de la irrupció de la covid. Es van matricular 735 unitats, un 38% menys que fa un any. Des del març passat els concessionaris han venut 10.781 vehicles a la província, 6.000 menys que durant el mateix període de 2019.

Noemi Navas, directora de Comunicació d'ANFAC, va explicar que «aquestes dades confirmen que s'agreuja la tempesta perfecta sobre les matriculacions de vehicles. La conjunció de la tercera ona de la pandèmia, la mala conjuntura econòmica i la caiguda de la confiança dels consumidors sumats a la fi del pla RENOVE i la pujada de l'Impost de Matriculació estan tenint un impacte molt negatiu en les vendes, especialment, com hem destacat, sobre les famílies».

Raúl Morales, de Faconauto, indica que «les matriculacions del mes de febrer confirmen el fort impacte que està tenint sobre el mercat aquesta tercera ona de la pandèmia. El trànsit d'exposició en els concessionaris està caient un 50% respecte a les dades de l'any passat, la qual cosa indica que estem en el pitjor de la crisi per a nosaltres i, cosa que és més preocupant, que el primer semestre de l'exercici es pot perdre si no hi ha un canvi radical de la situació».

I segons la directora de Comunicació de Ganvam, Tania Puche, «les xifres de febrer posen de manifest que el mercat està en situació d'extrema gravetat. Aplicant un símil automobilístic, estem en reserva. L'arrencada de la campanya de vacunació no ha tingut impacte en la confiança dels consumidors i, per tant, les compres de particulars, que al final són les que indiquen la salut del mercat, estan desplomades».