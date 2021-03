El Govern descarta exempcions generalitzades en crèdits ICO

El Govern va descartar la idea inicial d'impulsar un mecanisme àgil i automàtic de concessió de quitacions en els crèdits a empreses avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) com a via per evitar un sobreendeutament que posi en perill companyies viables colpejades per la pandèmia, segons confirmen diverses fonts. Aquest mecanisme hauria suposat en la pràctica una àmplia condonació de deutes en aquests préstecs amb les consegüents pèrdues multimilionàries.

La factura inicial serà, per tant, previsiblement menor, però l'executiu continua volent que el cost de les exempcions que finalment s'aprovin de forma més limitada es reparteixi equitativament entre l'Estat i els bancs (l'aval públic cobreix entre el 70% i el 80%, segons els casos).

La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha donat una pista vetllada sobre aquest tema aquest dilluns. «La nostra prioritat en l'àmbit de les empreses és secundar-les perquè en aquestes setmanes dures que encara queden per davant puguin aguantar i, sobretot, que tinguin múscul per a la recuperació.

Jo vull posar l'èmfasi en aquest tema, en lloc de centrar-nos en instruments que potser són l'últim recurs i que no seran utilitzats en la majoria de les empreses», va assegurar en una entrevista a TVE.

L'impuls de quitacions àmplies havia complicat en les últimes setmanes les negociacions que el Govern i la banca mantenen des d'almenys finals d'agost per crear un marc que permeti refinançar i reestructurar els crèdits ICO. Les parts discrepen sobre quan s'ha descartat la idea.