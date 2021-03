Els supermercats «low cost» russos arriben a Espanya

El grup rus d'alimentació Svetofor (en castellà, semàfor) té previst implantar-se en els pròxims mesos a Espanya, a través de la cadena de supermercats Mere, la seva divisió europea, segons va informar recentment Andréi Murzov, el seu director general al nostre país. Madrid, Múrcia, la Comunitat Valenciana, Catalunya i Andalusia són les regions on l'empresa pretén obrir establiments. No serà el primer estat de la UE en el qual obri negoci. Ja és present a Romania, l'antiga Alemanya de l'est i Polònia. En l'espai exsoviètic, el grup empresarial és un dels líders en el sector d'alimentació a preus rebaixats, amb més de 800 establiments oberts a Rússia, Bielorússia i Àsia Central. Les peculiaritats de l'empresa no es limiten només al model de negoci. Els seus propietaris, els germans Schneider, mantenen un perfil baix i discret, molt allunyat del patró d'oligarca ostentós que tant es prodiga a Rússia.