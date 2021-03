Els accidents mortals a la feina van créixer un 21,54% el 2020

Els accidents mortals a la feina van créixer un 21,54% l'any 2020, amb 79 morts en jornada laboral, 14 més que el 2019, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu recollides ahir per CCOO. Si es tenen en compte els accidents de camí a la feina, que van ser 21, la xifra total de víctimes puja fins a les 100.

Dels accidents mortals, 39 han estat traumàtics (+50%) per culpa d'acció mecànica externa –sense incloure els accidents de trànsit, que es classifiquen a banda-, mentre que 30 han estat infarts, vessaments cerebrals o patologies no traumàtiques (+15,38%). Això implica que un 38% dels accidents estan relacionats amb «elements de l'organització del treball com ara pressions i càrregues de treball», segons CCOO.

Segons el sindicat, a més, hi ha un «dèficit estructural» en prevenció dels accidents a la feina perquè les empreses opten per externalitzar els serveis de prevenció i hi ha una voluntat de «compliment mínim dels formalismes legals». Segons les dades facilitades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, l'any passat hi va haver un total de 174.750 accidents de treball, un 27,90% menys respecte el 2019.