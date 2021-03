Amazon, aliat de les dones emprenedores

Més de 9.000 pimes espanyoles venen els seus productes a Amazon i més del 35% d'aquests negocis són propietat de dones. Així ho reflecteix una enquesta recent portada a terme per Amazon. És per això que, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la companyia de comerç electrònic vol inspirar i impulsar el talent i l'emprenedoria femenina, a través de l'organització d'un esdeveniment virtual gratuït.

L'esdeveniment comptarà amb la participació de la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas; la CEO de Womenalia, María Gómez del Pozuelo, i la doctora de l'IE University María Eizaguirre, i les responsables d'EsdeMúsica i TAPP Water, dues pimes espanyoles que venen a través d'Amazon. A més, hi intervindrà la dissenyadora i emprenedora Vicky Martín Berrocal, ambaixadora a Espanya de la campanya d'Amazon amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Aquestes ponents compartiran les claus per emprendre 'online' juntament amb experts d'Amazon.

L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim 10 de març en horari de 15.30 a 17.00 hores i està dirigit a emprenedors que estiguin pensant a posar en marxa un negoci o que vulguin fer el salt al comerç 'online'.

Aquesta acció forma part del programa Despega d'Amazon, programa que ajuda les pimes espanyoles a digitalitzar-se. La inscripció a l'esdeveniment és gratuïta i pot realitzar-se a www.eventomujeresamazon.es

A més d'aquest esdeveniment, i com a part d'una iniciativa global que busca visibilitzar el treball de les dones com a professionals i empresàries, Amazon reunirà fins el 26 de març en el lloc web Amazon.es/mujeres històries reals d'emprenedores que han trobat en la venda 'online' i en Amazon un aliat per iniciar la seva etapa com a empresàries, fer créixer el seu negoci, i complir els seus somnis.