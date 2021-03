Noel opta als fons europeus Next Generation amb un pla inversor de 300 milions d'euros

El grup d'alimentació Noel, amb seu a Sant Joan les Fonts (Garrotxa), opta als fons europeus Next Generation amb un pla d'inversió que suma 300 milions d'euros (MEUR) i que preveu crear fins a 400 llocs de treball directes. Aquest pla estratègic, que la companyia ja ha presentat al Ministeri i a la Generalitat, incideix en tota la cadena de valor (des de la matèria prima fins al consumidor final). Inclou inversions, per exemple, per aplicar tecnologies de producció més eficients, impulsar un model d'indústria 4.0 o crear noves línies de productes saludables. El director general de Noel, Joan Boix, subratlla que el pla s'alinea al 100% amb l'estratègia europea que busca "anar cap a una indústria alimentària més justa, saludable i sostenible".

Amb seu a Sant Joan les Fonts, la càrnia Noel està especialitzada en la producció i distribució de pernil cuit i curat, embotits i carns fresques. La companyia familiar, que ja arriba a la quarta generació, té onze plantes de producció, presència a tota la gran distribució i activitat a més de 60 països.

Ara, aquest grup d'alimentació garrotxí encara un ambiciós pla estratègic. En global, suma una inversió de fins a 300 MEUR i preveu crear fins a 400 llocs de treball directes. El projecte, de fet, opta als fons d'inversió Next Generation, un dels instruments impulsats per la Unió Europea (UE) per impulsar la recuperació econòmica i fer front als efectes de la pandèmia.

Noel ja ha presentat el seu pla estratègic tant al Ministeri d'Indústria com a la Generalitat. Aquesta tarda, precisament, també l'ha donat a conèixer al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que ha visitat la planta de Sant Joan les Fonts aprofitant una visita al Ripollès i a la Garrotxa.

L'ambiciós projecte d'inversió, segons subratlla Noel, té "una implicació directa" en tota la cadena de valor (des de la matèria prima fins al consumidor final). Inclou millores a les plantes del grup, aplicació de noves tecnologies de producció (més eficients energèticament i basades en l'economia circular), millores en logística (per reduir la petjada de carboni), noves línies de producte (saludables i basats en proteïnes alternatives) i impuls de la digitalització (aplicant el concepte d'indústria 4.0 a tota la cadena de producció).



Joves, paritat i talent

L'empresa avança que el pla estratègic impulsarà la facturació de Noel, consolidarà la seva projecció (tant nacional com internacional) i reforçarà el seu posicionament com "la companyia d'alimentació de referència en el desenvolupament de nous productes".

A més, la companyia subratlla que el pla d'inversió tindrà "un impacte directe a la Garrotxa", on l'activitat de Noel ja suposa aproximadament el 16% del PIB de la comarca. Perquè en paral·lel a les inversions, el grup alimentari preveu crear 400 nous llocs de treball directes, "potenciant la contractació de joves per donar resposta a l'alta taxa d'atur juvenil i per seguir amb l'aposta de Noel per a aquest col·lectiu".

Actualment, un 41% de la plantilla de la càrnia la formen treballadors de menys de 35 anys. A més, "la contractació femenina, per reforçar la paritat, i la captació de talent, oferint llocs de treball qualificats, seran els altres criteris principals pels quals es regirà el grup per dur a terme noves incorporacions", afirma Noel.



'De la granja a la forquilla'

Durant la presentació del pla estratègic al conseller Tremosa, el director general de Noel ha destacat que la política de la companyia està "totalment alineada" amb l'estratègia 'From farm to fork' (traduït, 'De la granja a la forquilla') que promou la Unió Europea per anar "cap a una indústria alimentària més justa, saludable i sostenible", i també "amb els reptes de digitalització, innovació i sostenibilitat que fixa la Generalitat".

"Amb el nostre pla inversor global pretenem dinamitzar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació al territori, contribuir a la neutralitat climàtica i implementar una consciència circular en tots els nostres processos productius, donar més valor afegit al producte carni i incrementar la internacionalització del grup Noel", ha destacat Joan Boix. I al mateix temps, ha afegit, "digitalitzar la cadena de valor obtenint un major control de la traçabilitat, assegurant el benestar animal, la qualitat dels nostres productes i la seguretat alimentària, així com també adaptar-nos a les tendències més saludables del mercat".

Durant la trobada, Boix també ha traslladat al conseller d'Empresa que l'objectiu és tirar endavant els diferents projectes inclosos al pla estratègic en un termini de tres anys, fins al 2024. Però que la companyia també es planteja haver-ne completat més de la meitat a finals del 2022.

Després de la reunió, Boix i Tremosa han fet un recorregut per les instal·lacions de Noel. A la trobada també hi han assistit, entre d'altres, l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts i l'alcalde d'Olot, Maria Vidal i Pep Berga; el secretari general d'Empresa, Jordi Cabrafiga, i el responsable d'ACCIÓ a les comarques gironines, Ferran Rodero.

Noel va tancar el 2019 –les últimes dades disponibles- facturant 301 MEUR i amb una plantilla mitjana de 1.380 treballadors. Segons destaca el grup, els reptes de la companyia se centren en continuar guanyant presència als mercats català, espanyol i internacional, i al mateix temps mantenir l'aposta per la innovació.

A més, en els darrers exercicis, la companyia garrotxina també ha diversificat activitat cap a altres categories de producte (com el sushi i les pizzes fresques, els sucs vegetals, els gaspatxos, les cremes vegetals i els brous).