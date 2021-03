Renfe posa a la venda bitllets d'Avlo des de 7 euros i d'AVE des de 19 euros

Renfe estrena aquest dimecres 3 de març una nova promoció de bitllets barats per viatjar al seu tren companyia de baix cost, Avlo, des de 7 euros per trajecte, i en els seus trens d'alta velocitat AVE i resta de llarga distància des de 19 euros. L'oferta per als trens que passen per Girona estarà disponible fins al proper dilluns 8 de març en el marc de les accions que està duent a terme la companyia pública per commemorar el 80 aniversari de la creació de la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols (Renfe).

Els bitllets d'AVE, Alvia, Euromed i Intercity sota aquesta promoció es podran adquirir per viatjar entre el 10 de maig i el 11 de desembre, ambdós inclosos, en classe turista. Per la seva banda, l'oferta de Avlo inclou bitllets des de 15 euros per viatjar entre el 23 de juny i el 31 d'agost, i des de 7 euros per viatges a partir de l'1 de setembre. L'oferta estarà disponible a tots els canals habituals de venda, com 'www.renfe.com', 'www.avlorenfe.com', agències de viatges, oficines de Correus, venda telefònica i estacions.

Es tracta de la segona gran promoció que llança l'operadora enguany tot i la incertesa generada per la pandèmia de coronavirus, després que a finals de gener posés a la venda bitllets d'Avlo des de 5 euros i d'AVE des de 15 euros durant dues setmanes. Al llarg d'aquest període d'ofertes, Renfe va vendre un total de 524.870 bitllets per viatjar en els seus serveis comercials AVE, Llarga Distància i Avlo des del 23 de juny fins a finals d'any, impulsant en un 600% el seu ritme de vendes anterior a la promoció.

D'altra banda, l'empresa ha llançat també el programa 'Dones Viatgeres', que inclou descomptes del 50% per a grups de 4 a 9 persones per viatjar a l'agost i setembre, a qualsevol destí nacional, en trens AVE i Llarga Distància, una promoció que serà vàlida per a compres realitzades fins al 8 de març.