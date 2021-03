Catalunya acollirà la primera fàbrica de bateries elèctriques d'Espanya

Espanya tindrà la seva fàbrica de bateries per a vehicles elèctrics. Segons va anunciar Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, en el 28è Congrés Federal UGT-FICA, el Govern crearà un consorci públic-privat en el qual participaran també Seat i Iberdrola, i estarà obert a altres socis, per a impulsar una fàbrica de bateries prop de Martorell, on Seat està adaptant la seva planta per a la producció d'elèctrics.

L'executiu dóna així resposta a les peticions des de la indústria automobilística de donar suport al model de mobilitat elèctrica per a atreure la producció de vehicles elèctrics. «Aquest consoci formarà part del primer PERTE que té com a objectiu la transició cap al vehicle elèctric i connectat», va detallar Maroto. «El projecte permetrà desenvolupar un conjunt d'actuacions que garanteixin que existeixin a Espanya les infraestructures, instal·lacions i mecanismes necessaris per a fabricar de manera autònoma i competitiva un vehicle elèctric connectat complet», va afegir. A finals de de febrer, en el tercer aniversari de Cupra, Wayne Griffiths, president de Seat i Cupra, va reconèixer negociacions amb el Govern per a produir un vehicle elèctric al país. Griffiths va exigir ajudes i una aposta decidida del Govern per l'electrificació. Segons va dir el directiu, en les pròximes setmanes es confirmarà la producció d'un elèctric en la seva planta.

Vint milions més

Aquest anunci arriba a penes un dia després de conèixer-se que el Govern ampliarà en 20 milions d'euros els fons per al segon pla Moves per a la compra de vehicles elèctrics. Segons va confirmar Teresa Ribera, vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la nova dotació es repartirà entre les comunitats autònomes, com Madrid, Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana, que ja han compromès el 100% del pressupost disponible per a l'adquisició de vehicles elèctrics. Per al futur, es va anunciar també un pla Moves III amb una dotació de fins a 400 milions d'euros, pujant des dels 100 milions del segon Moves, ampliables a 800 milions en funció de la despesa per part de les comunitats autònomes.

Reyes Maroto, en la mateixa intervenció, va destacar la fortalesa del diàleg social a Espanya, que, va dir, «ha permès signar quatre Acords Socials en Defensa de l'Ocupació; i la posada en marxa del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència».