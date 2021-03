Eleccions agràries 2021: les primeres amb el vot 100% electrònic

Els pròxims dies 25 i 26 de març se celebraran les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya durant un període de cinc anys. Per primera vegada, aquests comicis, organitzats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat (DARP), es faran amb votació electrònica, mitjançant un sistema consensuat amb les organitzacions professionals agràries amb representació a la Taula Agrària.

Les eleccions tindran tres característiques inèdites. D'una banda, la de la comoditat del vot electrònic, que facilitarà poder votar des de qualsevol lloc durant tota la jornada electoral. De l'altra, la de la sostenibilitat, per l'estalvi del paper de sobres i paperetes, però també per evitar els desplaçaments als col·legis electorals. I finalment també la de la màxima seguretat davant la pandèmia de la COVID-19, ja que s'evitaran tant les cues com altres interaccions socials davant dels col·legis electorals.

Tot i que en els darrers temps ja s'han fet algunes votacions electròniques al nostre país, aquestes s'han realitzat comptant amb persones que formaven part d'aquella institució i n'estaven prèviament registrades als sistemes informàtics interns. Ara, amb aquestes eleccions agràries, serà el primer cop que se celebren unes eleccions a tota Catalunya, comptant amb una plataforma digital destinada específicament a facilitar i garantir el dret a vot i el seu recompte. Com destaca la consellera Teresa Jordà, "serà un procés amb les màximes garanties. El vot serà 100% segur".

A la votació hi podran participar uns 20.609 electors i electores: 18.022 persones físiques i 2.587 persones jurídiques, com seria el cas de les cooperatives. Totes elles escolliran quina serà la seva representació en diversos òrgans col·legiats amb la Generalitat, com ara la Taula Agrària, les Taules sectorials, el Consell Català de l'Alimentació, Consell de Caça de Catalunya, Juntes Consultives de les Reserves Nacionals de Caça, etc. De tots ells, en destaca la Taula Agrària, que és l'òrgan de diàleg permanent entre el sector de la ramaderia i l'agricultura i el Govern que té, entre altres funcions la de la promoció del consum dels productes provinents dels camps, granges i indústries agroalimentàries catalanes.

En aquestes eleccions hi concorreran quatre candidatures: Unió de Pagesos de Catalunya (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) i Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Un sistema pioner de videoidentificació

Per promoure que l'exercici del dret a vot es faci còmodament i des de qualsevol lloc, s'han previst diverses vies.

El 25 de març, es podrà votar de manera remota i presencial. Per fer-ho de manera remota, les persones físiques podran emetre el seu vot a través del web eleccionsagraries2021.cat identificant-se amb l'idCAT Certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts.

Es podrà votar amb un sistema pioner de videoidentificació | DARP



Però, a més, per aquelles persones que no disposen de l'idCAT Certificat o d'altres certificats, s'ha previst una segona via, que és la gran novetat d'aquestes eleccions. Es tracta d'un pioner sistema de videoidentificació que permetrà obtenir una clau específica per votar sense haver de fer cap gestió presencial. Per obtenir aquesta clau només cal enviar, des del mòbil o un PC i dins dels termini previst -fins al 16 de març-, una fotografia de la persona que vol votar, una altra del seu document d'identitat i un vídeo curt on aquesta digui el seu nom. Un cop identificat pel sistema, amb la validació d'un servidor públic, ja podrà votar des del seu mòbil o PC el 25 de març, entre les 9 del matí i les 12 de la nit.

Aquelles persones que, malgrat aquestes facilitats, prefereixin fer un vot presencial, podran fer-ho en una de les 209 seus electorals habilitades a tot el país, denominades Punts d'assistència al vot electrònic.

Finalment, totes les persones que no haguessin pogut votar el 25 de març, pel motiu que sigui, tindran a disposició 69 Punts d'assistència al vot electrònic l'endemà, dia 26, repartits per tot el país.

Pel que fa a les persones jurídiques, aquestes han d'exercir el vot electrònic de forma remota i només poden fer-ho el 25 de març, amb el certificat electrònic qualificat del seu representant. Es poden consultar els certificats electrònics qualificats a la pàgina web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

A més dels equips tècnics i humans del DARP, aquest procés electoral comptarà amb la participació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació CTTI, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, un equip auditor extern, així com un grup assessor d'especialistes en processos electorals de la mateixa Generalitat de Catalunya i de la UB.

Per a més informació, consulteu el web agricultura.gencat.cat.