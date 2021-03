L'alcalde de Càceres diu que les bateries d'una fàbrica de Catalunya "no es nodriran" de liti extremeny

L'alcalde de Càceres, Luis Salaya (PSOE), ha mantingut que la primera fàbrica de bateries per a vehicles elèctrics a Espanya, que se situarà a Catalunya prop de la fàbrica de Seat, no es nodrirà de liti extret de mines extremenyes perquè "no" es permetrà que es "condicioni i sacrifiqui el futur d'una ciutat extremenya, novament, pel desenvolupament industrial d'altres zones del país".

Salaya confia que, en aquesta ocasió, el desenvolupament industrial espanyol tingui en compte a Extremadura perquè, segons ha dit, ja abans "es va condemnar a generacions d'extremenys i andalusos a una evolució més lenta i a un progrés més lent perquè vam haver de sacrificar generacions senceres perquè altres Comunitats Autònomes tinguessin un desenvolupament industrial raonable", ha dit.

El regidor ha defensat que "aquesta no és la política d'aquest Govern" i creu que en aquesta nova època d'impuls "la indústria estarà repartida" i "els territoris que hem sofert aquesta discriminació tradicionalment no la sofrirem", ha manifestat aquest divendres.

"El que no pot passaren cap cas és que ara es condemni el futur de la ciutat de Càceres i d'Extremadura per a continuar reforçant el desenvolupament industrial en unes comunitats concretes", ha subratllat, al mateix temps que ha valorat com a "notícia molt positiva" per al sector automobilístic català aquesta fàbrica de bateries però ha recalcat que la matèria primera no sortirà de Càceres.

"Aquesta fàbrica de bateries no es nodrirà amb liti de la Serra de la Mosca perquè no permetrem que hi hagi una explotació minera que condicioni i sacrifiqui el futur d'una ciutat extremenya, novament, pel desenvolupament industrial d'altres zones del país", ha recalcat.

Cal recordar que Càceres és un dels objectius de les empreses mineres per a extreure liti de la coneguda com La Montaña, un projecte al qual l'Ajuntament s'oposa perquè considera que aquesta mina a cel obert a dos quilòmetres del cas urbà no és viable ni econòmica, ni social, ni mediambientalment.

Les declaracions de l'alcalde es produeixen el dia en què el Rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, visiten la planta de Seat de Martorell (Barcelona), amb motiu del 70 aniversari de la marca.

La visita té lloc hores després de l'anunci del Govern de la creació d'un consorci públic-privat, amb Seat-Volkswagen i Iberdrola, obert a altres socis, per a posar en marxa la primera fàbrica de bateries per a vehicles elèctrics a Espanya.

Aquest consorci formarà part del primer dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que té com a objectiu "la transició cap al vehicle elèctric i connectat", segons ha explicat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.