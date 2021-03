Noel opta a una inversió de 300 milions del pla europeu contra la COVID

Noel Alimentària ha presentat un pla d'inversió de 300 milions d'euros que preveu la creació de 400 nous llocs de treball directes, 200 dels quals ja van ser anunciats a l'estiu. Ho ha fet al ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i a la Generalitat amb l'objectiu d'optar al fons Next Generation UE, el mecanisme de la Unió Europea per ajudar a les empreses a afrontar els efectes de la covid.

Des de la companyia elaboradora de productes carnis asseguren que el pla és el més ambiciós de la província de Girona i es centrarà en millorar la sostenibilitat ambiental, l'eficiència energètica, la traçabilitat i digitalització, les instal·lacions productives i la innovació tecnològica durant els propers tres anys.

Una de les conseqüències més significatives del pla és la creació de 400 nous llocs de feina. L'empresa vol «potenciar la contractació de joves per donar resposta a l'alta taxa d'atur juvenil i per seguir amb l'aposta de Noel per aquest col·lectiu». En aquest sentit, informen que actualment un 41% de la seva plantilla té menys de 35 anys. També volen aprofitar els ajuts per fomentar la contractació femenina «per reforçar la partitat i la captació de talent, oferint llocs de treball qualificats».

Repercussió a la Garrotxa

La firma d'elaborats carnis detalla que aquest projecte repercutirà directament a la Garrotxa, on la seva activitat ja suposa un 16% del PIB de la comarca.

La companyia té intenció d'injectar aquesta suma en diverses àrees productives: instal·lacions (entre les quals una nova planta a Olot de 25 milions d'euros), noves tecnologies que siguin més eficients i sostenibles, qualitat i seguretat alimentària, millora de la logística, creació de noves línies de productes saludables i proteïnes alternatives a la carn i digitalització, entre d'altres.

«Amb el nostre pla inversor global pretenem dinamitzar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació al territori; contribuir a la neutralitat climàtica i implementar una consciència circular en tots els nostres processos productius; dotar de major valor afegit al producte carni i incrementar la internacionalització del grup Noel», va assegurar el director general de la companyia, Joan Boix, al conseller d'empresa Ramon Tremosa durant la seva visita d'ahir.

En la trobada Boix també va traslladar al conseller que l'objectiu és dur a terme els projectes plantejats durant els propers tres anys, fins a inicis del 2024, havent-ne completat més de la meitat a finals de 2022.

Visita a les instal·lacions

La visita de Tremosa també va comptar amb la presència, entre d'altres, del secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement, Jordi Cabrafiga; l'assessor del mateix departament, Jordi Serracanta; l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal; l'alcalde i el primer tinent d'Alcalde d'Olot, Joan Berga i Estanis Vayreda; el responsable d'ACCIÓ a les comarques de Girona, Ferran Rodero; el diputat al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés; així com altres directius de la companyia entre els quals la Directora General de Noel, Anna Bosch; va finalitzar amb un recorregut per les instal·lacions de la companyia en el mateix recinte de Sant Joan les Fonts.