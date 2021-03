Les vendes totals de Nestlé Espanya creixen un 2,7%, fins als 2.050 milions d'euros

Les vendes totals de Nestlé Espanya han crescut un 2,7% anual el 2020, fins als 2.050 milions d'euros, segons ha informat la companyia en un comunicat. L'empresa recorda que el 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia i ha destacat l'impuls de les exportacions per continuar en la senda del creixement. En el mercat espanyol, les vendes només van retrocedir un 0,9%, fins als 1.342 milions d'euros, tot i l'impacte de les restriccions en l'àmbit de la restauració. Aquesta circumstància va provocar un transvasament cap al mercat de la llar però no es va poder compensar l'impacte del canal de fora de la llar. L'empresa disposa de deu centres a l'Estat, un dels més importants a Girona, a més de Viladrau, Castellbisbal i Reus.