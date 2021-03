Volkswagen dona material en desús a la UdG per aprofitar-lo en el filtratge d'aigua

Volkswagen Navarra ha donat a la Universitat de Girona un total de 57 membranes d'osmosi inversa, utilitzades a la fàbrica per generar aigua desmineralitzada, necessària en el procés de pintura dels vehicles.

Amb la donació d'aquest material ja emprat i rebutjat després del seu ús per falta de funcionalitat, la fàbrica automobilística col·labora en un projecte d'economia circular que desenvolupa actualment la institució universitària gironina, va informar la planta navarresa.

Les membranes d'osmosi inversa són filtres que s'utilitzen en processos de tractament d'aigües industrials, que presenten un nivell molt alt de filtrat ja que únicament deixen passar les molècules d'aigua, en eliminar les sals minerals i els bacteris.

El seu ús més conegut, i el que major nombre de filtres fa servir, és la dessalació d'aigua de mar per obtenir aigua potable o per a reg, per la qual cosa Espanya se situa entre els cinc països del món més capdavanters en la utilització d'aquesta tecnologia, amb una de les capacitats instal·lades d'aquest tipus de membranes més elevades.

Gràcies a la donació de les 57 membranes d'osmosi inversa de Volkswagen Navarra, el grup de recerca tindrà l'oportunitat d'ampliar els casos d'estudi en aplicacions tals com la producció d'aigua per a regadiu en un camp de golf i en el tractament d'aigües residuals urbanes.