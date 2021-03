Tal com indicava Clúster FOOD+I, a la innovadora ciutat-estat de Singapur, va aprovar al desembre un pas que pot suposar una revolució en la indústria alimentària en permetre, per primera vegada al món, la venda de carn conreada en laboratori. El primer producte disponible al mercat seran mossets de pollastre arrebossats elaborats a través de cèl·lules animals cultivades in vitro, per la innovadora start-up nord-americana Eat Just.

Gairebé de manera simultània, Israel es convertia en el primer país del món en obrir un restaurant de carn conreada a la ciutat de Tel Aviv. El nou restaurant fundat per l'empresa de tecnologia alimentària SuperMeat, serveix ¿carn de pollastre? «procedent de proteïnes cultivades en un bioreactor a partir de cèl·lules».

Les companyies que es dediquen a investigar sobre elaboració de productes substituts a l'actual indústria càrnia de masses han guanyat popularitat en els últims anys, a la calor de les contínues manifestacions de grups ecologistes, molt sovint de manera radicalitzada.

No obstant això, tot sembla indicar que la comercialització i consum de carn de laboratori serà cada vegada més habitual, i a poc a poc altres països aniran adaptant les seves legislacions per incloure-la. Al cap i a la fi, la carn conreada en laboratori requereix, teòricament, un 80% menys de terra, un 94% menys d'aigua i provoca un 76% menys de gasos d'efecte hivernacle en producció, i a més evita el sacrifici animal.