El concepte ESG en la gestió de fons d'inversió

La sostenibilitat no és un concepte de recent creació i ni tan sols és fruit del segle XXI, i molt menys en el món de les inversions. Les primeres inversions sostenibles van sorgir el 1800 quan diferents grups religiosos buscaven que les seves inversions tinguessin un impacte positiu. A partir d'aquí, el concepte es va anar desenvolupant amb el temps i guanyant importància amb esdeveniments com el moviment antiapartheid, accidents com Txernòbil o l'abocament de petroli d'Exxon Valdez en els 80.

ESG és l'acrònim de'Environmental, Social i Governance per les sigles en anglès. A Espanya, aquest concepte també se'l coneix amb les sigles ASG (Ambiental, Social, Govern Corporatiu). Aquest concepte es refereix a tot allò que té a veure amb la sostenibilitat. D'aquesta manera, quan es parla d'ESG es parla d'inversió sostenible, inversió socialment responsable o inversió d'impacte, entre altres conceptes.

Environmental fa referència a temàtiques relacionades amb el medi ambient. Quan un inversor selecciona aquest criteri ESG, busca que les seves inversions generen el menor impacte negatiu possible en el medi ambient. Quan invertim seguint aquest criteri, ho fem en empreses que utilitzen o promouen energies renovables, que redueixen la seva petjada de carboni, que promouen l'economia circular.

Social és el criteri que segueixen aquells inversors centrats en millorar la qualitat de vida de la societat. Si bé és cert que és el criteri menys tingut en compte pels inversors, ha anat guanyant importància en aquests últims mesos i és el criteri pel qual volen apostar molts inversors al llarg de 2021.

Entre els aspectes abastats per aquest criteri podem trobar: la millora de les condicions laborals dels empleats, l'abolició de la feina infantil o l'abús de la mà d'obra barata, la inclusió de persones amb discapacitat dins de les empreses, la igualtat ?salarial i de condicions entre homes i dones o la no discriminació per qüestió de raça o ?condició sexual en el lloc de treball.

Governance és potser el criteri més complicat de mesurar. Quan parlem de govern corporatiu parlem de la gestió que fan els alts càrrecs de la companyia. En concret, se centra en el fet que es dugui a terme una gestió transparent i diligent de l'empresa.