Els concursos de creditors es disparen un 125% en hostaleria durant el febrer

Els concursos de creditors s'han disparat un 18,49%, arrossegats per l'increment del 125% en l'hostaleria, a falta de nou dies perquè finalitzi la moratòria aprovada pel Govern per evitar la fallida d'empreses solvents, segons Axesor.

En concret, al febrer es van declarar un total de 532 procediments, la qual cosa deixa l'acumulat dels dos primers mesos de l'any en 881. Per regions, Catalunya, amb un 37,37% més que en el mateix mes de 2020, és la que acumula el major nombre de procediments declarats, 136.

D'aquesta manera, n'acumula un total de 236 en els dos primers mesos de l'any i continua al capdavant en nombre d'insolvències, per davant de Madrid, on en aquest període se n'han registrat 153 i de Comunitat Valenciana, amb 142.

Bars, restaurants i hotels són els sectors més perjudicats per les limitacions imposades per la pandèmia en el que va d'any. Així, en els dos primers mesos de 2021 s'han registrat un total de 138 procediments concursals, la qual cosa representa un augment del 93,37% respecte al mateix període de l'any passat.

L'informe també destaca la situació de les activitats professionals, científiques i tècniques, on els concursos de creditors es van incrementar un 88,46% al febrer. Així, en els dos primers mesos de 2021 el nombre d'insolvències va ascendir a 80, un 33,33% més interanual.

Creix el comerç

Per la seva banda, el comerç va registrar un increment del 2,2% al febrer, sumant un total de 173 procediments en els dos primers mesos d'aquest any 2021 (-12,63%).

Per comunitats autònomes, Catalunya, amb un increment del 37,37% de les insolvències al febrer, continua sent la regió on més concursos de creditors es van declarar, tant al febrer (136) com en l'acumulat de l'any (236).

A Catalunya la segueix la Comunitat de Madrid, amb 104 insolvències més en el segon mes de l'any, la qual cosa suposa un increment del 35,06%, i un total de 153, mentre que Canàries es van registrar un 73,33% més de procediments al febrer, la qual cosa en termes absoluts es tradueix en 26.

No obstant això, en el costat contrari de la taula, La Rioja i Múrcia registren les majors contraccions en el mes, un 75% i un 42,86% menys interanual. D'altra banda, tot i el lleu repunt que es va produir al febrer, amb la creació de 8.657 noves societats, la qual cosa suposa un 8,88% més, l'emprenedoria arrossega els mals resultats registrats al gener i roman estancada.