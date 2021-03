El cotxe elèctric a Espanya passa per Seat

La visita que el rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, van realitzar ahir a la planta de Seat a Martorell (amb absència de les altes esferes de la Generalitat) per a celebrar els 70 anys de la marca, té un significat que va més enllà de la política. «Espanya no pot perdre el tren de l'electrificació», porta temps exclamant el president de Seat, Wayne Griffiths, alguna cosa que amb el compromís institucional segellat ahir sembla estar camí de solucionar-se.

En la seva visita a Martorell, el Rei va recordar les xifres de l'automòbil: Representa el 10% del PIB espanyol, el 9% de l'ocupació, el 15% de la recaptació fiscal i el 18% del valor de les exportacions. Xifres que, de no mediar un gir seriós cap a l'electrificació, corrien perill d'acabar empenyent al sector més productiu (103.000 milions d'euros de facturació de l'economia nacional) cap a un futur molt incert.

En aquesta aposta, Seat (de la mà del Grup Volkswagen) juga un paper estratègic com a gran fabricant. Per a aconseguir adjudicacions de vehicles elèctrics són necessaris dos elements clau: mercat i infraestructura. Espanya no en té cap. És per això que el suport del Govern és tan important.

Que Espanya no és elèctrica és una qüestió de la qual ningú dubte, per això produir cotxes elèctrics és tan complicat. Tampoc és fàcil construir una fàbrica de bateries. El propi conseller delegat i director general de Renault, Lucca de Meo (expresident de Seat) ja ho va afirmar recentment: «Per a pensar en una planta de bateries és molt important tenir un cotxe de volum amb aquesta tecnologia en el mercat». Després de la confirmació d'ahir a Martorell, algú haurà escoltat a De Meo i a molts altres, començant per l'actual president de Seat, Wayne Griffiths, qui va exigir fa una setmana al Govern una postura clara i reclamant inversió per a donar suport a l'electrificació.

La jornada prèvia a la visita real, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, va anunciar que el Govern crearà un consorci públic-privat en el qual participaran també Seat, el Grup Volkswagen i Iberdrola, i estarà obert a altres socis, per a impulsar una fàbrica de bateries «a prop» de Martorell, on Seat està adaptant la seva planta per a la producció d'elèctrics. «El projecte permetrà desenvolupar un conjunt d'actuacions que garanteixin que existeixin a Espanya les infraestructures, instal·lacions i mecanismes necessaris per a fabricar de manera autònoma i competitiva un vehicle elèctric connectat complet». Aquesta planta podria recalar a la Zona Franca barcelonina.

En la visita realitzada ahir a la planta de Martorell de l'automobilística espanyola pel Rei i el president del Govern es produeix un punt de partida d'un futur elèctric. «Es tracta d'un projecte de país, molt gran, multisectorial, que necessita no sols d'inversors com nosaltres, sinó també d'ajuda del Govern i de la UE», assenyalava el president de Seat.

Wayne Griffiths, ja havia mantingut diversos contactes amb l'executiu (també a través del president del Grup Volkswagen, Herbert Diess) per a treballar en el desenvolupament de l'electrificació. En el tercer aniversari de Cupra, Griffiths ja va dir: «És imprescindible que hi hagi una planta de bateries a Espanya. És important tenir un centre d'assemblatge prop de la cadena de producció, però també ho és disposar al país d'una fàbrica de cel·les per a aquestes bateries», explica el president de Seat.

Per la seva part, el president del Grup Volkswagen, un dels artífexs de la col·laboració amb el Govern, va assenyalar que «Espanya té un enorme potencial per a ser un hub de electromovilidad a Europa, per a la qual necessitem inversió. És una oportunitat històrica», afirma Diess. «Des de Volkswagen i el Govern hem treballat en aquest projecte amb línies sòlides que comptaran amb els fons de recuperació econòmica europeus i el pla NextGen», va afegir.

La marca espanyola realitzarà el desenvolupament d'una nova plataforma del segment B per a cotxes urbans totalment elèctrica. Aquesta nova plataforma, que anirà a Martorell, s'unirà a la que el grup ja té, la MEB (que dóna vida al Volkswagen A1 i al Cupra Born).

És una plataforma petita, 100% elèctrica, i servirà per a desenvolupar als substituts naturals dels actuals models Ibiza de Seat, Volkswagen Polo, Skoda Fabia i Audi A1. Les visites a la Moncloa per part del màxim directiu de VW en els últims mesos, sembla que han fet efecte. «Si fa 70 anys Seat va posar a Espanya sobre rodes, ara vol posar al país sobre rodes elèctriques», afirma Wayne Griffiths.