Ecoceutics factura 3,5 milions i preveu expandir-se a Madrid, València i Andalusia

Ecoceutics, companyia del sector farmacèutic fundada a Girona i amb més de 160 farmàcies associades a Catalunya i Balears, ha superat les previsions i ha tancat 2020 amb un volum de negoci de gairebé 3,5 milions d'euros, un 6,56% més que al 2019. L'empresa, que ha registrat un creixement del 4,28% en els últims quatre exercicis, planeja desembarcar a Madrid, València i Andalusia al llarg d'aquest 2021.

En bona part, la facturació de 2020 s'ha degut a una activitat no habitual en la companyia, la venda de mascaretes (FFP2 i quirúrgiques). I és que en l'últim any s'ha convertit en essencial facilitar a las farmàcies solucions o mitjans adaptats a la situació actual. En el grup, les mascaretes han suposat el quart producte amb més creixement en vendes (+1.845%), per darrere dels gels hidroalcohòlics, els guants i l'alcohol etílic.

Més clients i més rendibilitat

Ecoceutics, les farmàcies associades de la qual ofereixen un programa de fidelització als seus clients, ha augmentat en 22.479 nous compradors amb aquesta targeta. Tot apunta que el 2021 aquesta xifra se superarà ja que al febrer el nombre de nous usuaris d'aquest programa de fidelització és ja de 5.444.

Aquest programa de fidelització permet a les farmàcies associades a Ecoceutics incrementar el seu tiquet mitjà. El tiquet mitjà a les farmàcies espanyoles és de 32,80 euros, mentre que el tiquet mitjà del programa de fidelització de les farmàcies Ecoceutics és de 37,18 euros.

Posar en valor el farmacèutic

El projecte d'Ecoceutics té com a objectiu potenciar el rol del farmacèutic com a prescriptor i posar en valor el seu paper com a conseller sanitari expert. Per a la companyia, la transformació digital és clau en aquesta reinvenció de les farmàcies i el seu objectiu és precisament proporcionar-los les eines necessàries per evolucionar cap a una farmàcia que torni als orígens de la professió, però modernitzada i adaptada a les necessitats de la societat actual.

Ecoceutics és una companyia del sector farmacèutic que agrupa quasi 170 farmàcies de Catalunya i Balears.

Amb 25 anys d'experiència, Ecoceutics està formada per un equip multidisciplinari i especialitzat que, amb el suport de la tecnologia, ajuda les farmàcies a evolucionar per adaptar-se a les necessitats de la societat actual i tornar a posar en valor la figura del farmacèutic.

Economies d'escala

«Ecoceutics va néixer com una oportunitat per créixer mitjançant economies d'escala. Eren farmacèutics que creien en una aliança com a paraigua en lloc que cadascun vagi pel seu compte», explicava fa uns anys Francesc Vilà, president de l'empresa, en una entrevista a El Periódico.

Vilà va definir Ecoceutics com «el coaching per a farmacèutics» perquè no són només una central de compres de medicaments i material a l'ús, sinó que assessoren els seus associats mitjançant consultors especialitzats en màrqueting, noves tecnologies i administració, entre altres serveis.

Encara que l'empresa es va crear com una societat limitada per a «buscar agilitat en la gestió», funciona amb un «esperit propi d'una cooperativa» gràcies al qual els farmacèutics no es veuen com a competidors sinó com a aliats i canvien la primera persona pel «nosaltres», segons Vilà .