Els economistes catalans demanen ajudes directes per a les empreses viables

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha reclamat la «implantació urgent» de noves mesures d'ajuda a les empreses des de les administracions públiques adreçat a pimes i grans empreses viables que no siguin reemborsables acompanyades d'altres accions com exoneracions fiscals, mecanismes de recapitalització i millores en els procediments d'insolvència. En una nota d'opinió, adverteix que si no s'aplica ràpidament les empreses entraran en una «situació de desavantatge competitiu que serà molt difícil de revertir». Els economistes també consideren «imprescindible» aprofitar «al màxim» els fons europeus, dels quals diuen que són una «oportunitat única i decisiva» per a la recuperació de l'economia i el teixit empresarial.

De la mateixa manera que els economistes exigeixen rapidesa en l'aplicació de mesures per ajudar les empreses viables a sobreviure, també reclamen que les que no hi siguin tinguin una sortida «ràpida, ordenada i el menys possible del mercat».

D'altra banda, l'entitat ha traslladat la seva «voluntat i disposició» per col·laborar a una sortida de la crisi que «serveixi per enfortir de debò el teixit socioeconòmic del país» i ha instat les institucions públiques i privades i de tota la societat a treballar «conjuntament, amb realisme, determinació i eficàcia en la recerca i implementació de solucions». En aquest sentit, el Col·legi d'Economistes de Catalunya situa les ajudes directes a les empreses i l'aprofitament dels fons europeus de recuperació com «dues línies d'actuació que són fonamentals i prioritàries en aquests moments».

Condemna el vandalisme

En la mateixa nota d'opinió, els economistes comencen amb una condemna dels diferents episodis de violència al carrer després de l'empresonament del raper Pablo Hasél. Segons subratllen, es tracta de fets «absolutament inadmissibles i manifestament contraris al principi de convivència que resulta fonamental per al desenvolupament econòmic i social del país».

«Aquests incidents lamentables representen, alhora, un factor obstaculitzador en l'objectiu d'afrontar els dos grans reptes de país que en aquestes circumstàncies resulten fonamentals, que van de la mà, i que certament són majúsculs: la recuperació de la salut pública i la reactivació de l'economia», afegeix el Col·legi d'Economistes de Catalunya.