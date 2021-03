Felip VI lloa «l'esperit global, audaç i emprenedor» de Catalunya

El rei Felip VI va lloar, durant la seva visita a les instal·lacions de Seat a Martorell amb motiu del 70 aniversari de la companyia, «l'esperit global, audaç i emprenedor» de Catalunya, i el va posar com a exemple de l'actitud necessària «en els temps de canvi en el món que viurem». Tant el format de la visita com el discurs del Rei van tenir un accent eminentment econòmic. El Rei va prometre el «suport total i absolut» al vehicle elèctric i va assegurar que «Espanya i totes les seves institucions seran aquí» en l'aposta per consolidar la indústria automobilística del país. «Tenim condicions úniques per a liderar la transició cap a la fabricació de vehicles nets», va afegir Felip VI en el seu discurs. El Rei va avisar que, per a afrontar el repte de l'electrificació dels vehicles, farà falta «intel·ligència, audàcia i capacitat d'anticipació». També seran necessàries, va afegir, «grans dosis de lideratge i compromís» perquè «la competència serà molt dura». «I no hi haurà temps per a desfer el que no avancem ara, ni per a recuperar el camí que deixem sense recórrer, perquè els altres ho hauran fet per nosaltres», va alertar sobre la pugna internacional per encapçalar la transformació de la indústria de l'automòbil.