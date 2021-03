«Girona està en la millor posició per liderar la transformació del sector turístic»

Director Territorial de Telefónica a Catalunya. Casas va iniciar la seva carrera a Telefónica el 2002. Ha desenvolupat la seva tasca a Espanya, Argentina, Colòmbia i Equador. El desembre de 2019 va ser nomenat responsable de Telefónica al Mediterrani

La pandèmia ha accelarat la transformació digital del sector empresarial, molt afectat per les conseqüències de la crisi sanitària. Un dels més castigats ha estat el sector turístic. En parlem amb el responsable de Teléfonica a Catalunya.

Telefónica té accés a un gran nombre de dades pel volum de clients i d'infraestructura de què disposa. Suposo que el win-win és convertir-ho en negoci per a la companyia i en solucions per als clients. Com ho fan? Posi'm alguns exemples.

Precisament Girona ha estat una ciutat pionera en l'ús d'eines com el Big Data per ajudar-nos a entendre millor el sector turístic i a millorar l'oferta. En una edició recent de «Girona, Temps de flors» Telefónica va realitzar un estudi del moviment turístic en aquest esdeveniment a través de l'anàlisi de dades mòbils reals, obtenint informació com a l'afluència, el comportament, el recorregut o l'origen dels turistes. Aquest estudi de Telefónica va permetre millorar en posteriors edicions les propostes i l'experiència dels milers de persones que visiten Girona durant aquestes dates.

Quin tipus de dades obtenen?

En general, l'ús d'eines com el Big Data permet obtenir informació detallada sobre l'usuari i les seves preferències durant la seva estada: origen, rang d'edat, gènere, durada de l'estada, zones en les quals prefereixen allotjar-se, tipus d'allotjaments preferits, despesa mitjana i acumulada, o hàbits de consum segons origen. I d'aquesta manera, podem optimitzar l'estratègia de qualsevol negoci ajudant, per exemple, a incrementar l'ocupació hotelera, a situar negocis en àrees turístiques de major interès, a millorar i focalitzar l'oferta a les necessitats i preferències dels turistes, o a dissenyar estratègies per a augmentar la captació i fidelització de clients. Les conclusions extretes d'aquesta mena d'informes sempre es generen mitjançant processos estadístics que garanteixen que cap individu pugui ser identificat a partir de les dades que s'han usat i d'aquesta manera s'assegura la privacitat dels usuaris.

Recentment s'ha celebrat el Tourism Innovation Summit, en el qual han presentat algunes propostes i solucions per al sector turístic. És encara un sector poc digitalitzat?

La crisi motivada per la covid-19 ens ha obligat a canviar les nostres vides en tots els àmbits, provocant que la societat hagi avançat en transformació digital l'equivalent al que hagués avançat en un lustre en condicions normals. El sector turístic en particular, molt afectat per la crisi en la qual continuem immersos, està fent un esforç molt important per a adaptar-se a les circumstàncies i a les noves demandes dels clients, que passen per la digitalització.

La digitalització ajuda a atraure turisme?

Sens dubte. La innovació sempre ha estat una aliada del sector turístic i, ara més que mai, la tecnologia s'ha convertit en una peça clau per a impulsar el turisme i oferir solucions i iniciatives orientades a mitigar l'impacte socioeconòmic que ha causat la crisi de la Covid-19 en el sector i accelerar la seva recuperació. En aquests moments és fonamental posicionar-se com un destí segur complint totes les recomanacions sanitàries i de seguretat, garantir als viatgers espais Covid free i oferir experiències completament personalitzades per a recuperar la seva confiança.

Posi'm un exemple.

La iniciativa duta a terme per l'Ajuntament de Lloret de Mar i Telefónica. El passat estiu vam instal·lar un sistema de videovigilància mitjançant càmeres IP amb connectivitat 4G i dotades d'un potent programari per a controlar l'aforament de les platges d'aquest municipi de la Costa Brava. Amb aquestes càmeres és possible detectar quines zones estan sent ocupades i les que estan lliures, i calcula el percentatge d'ocupació en temps real sobre la base de l'aforament de cada zona. El programari instal·lat no grava imatges i no emmagatzema cap dada personal, només detecta les zones de l'espai que estan ocupades i quines estan lliures. A més, un mapa mostra tots els punts de l'àrea de platja i permet visualitzar percentatge d'ocupació, aforament actual i el màxim permès per a aquesta localització.

La Covid ha estat una catàstrofe pel sector. Com veu el 2021?

El turisme té la capacitat d'impactar en tots els sectors de la societat i en la seva recuperació directa i indirectament contribuirà a la creació d'ocupació, a la recuperació econòmica i servirà per a impulsar la recuperació d'altres sectors. Tant des de les empreses del sector turístic com des de les administracions públiques estan treballant en com generar la confiança necessària per al retorn del turisme, com aprofitar la tecnologia i de quina forma canviar i transformar els destins i activitats amb visió de futur per al sector. Es tracta de fer d'aquesta crisi una oportunitat per a un turisme més sostenible i tecnològic.

I on situa Girona en aquest horitzó?

Girona es troba en la millor posició possible per a liderar la transformació del sector turístic. Avui la xarxa de fibra òptica de Telefónica arriba a més de 300.000 llars i negocis de Girona, i el 5G a 65 municipis, la qual cosa suposa que més del 67% de la població gironina tingui accés a aquesta tecnologia.

Quines tendències i quins problemes han detectat entre les empreses durant els darrers mesos, marcats per la pandèmia?

A nivell general hem detectat que la contractació de solucions professionals i de col·laboració per a videoconferències ha crescut en més d'un 80%. Les solucions de Microsoft Teams, iReunion Webex, Skype i, en general, videoconferències en alta definició van disparar el seu ús en l'entorn laboral des de l'inici de la pandèmia. En l'àmbit del sector turístic, tenim clar que els viatges tornaran, però els viatgers no voldran estar agrupats, per la qual cosa esta nen auge aplicacions que agilitin l'entrada als recintes, com és el cas dels sistemes de reconeixement facial. D'altra banda, el principal problema que estem detectant és un augment dels atacs cibernètics. La nostra recomanació és tenir màxima precaució a l'hora de facilitar dades, prestar més atenció a la seguretat i prendre mesures mitjançant l'ús d'antivirus.