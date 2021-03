L'ocupació de les dones cau un 3% més que la dels homes a Girona

La pandèmia ha afectat més l'ocupació de les dones que la dels homes. Girona va tancar el 2020 amb una caiguda del 7,4% de les dones amb feina respecte al mateix període del 2019. Això suposa un 3% més que la davallada del 4,4% registrada entre els homes. En xifres absolutes l'ocupació femenina a les comarques gironines va baixar en 12.500 persones (amb un total de 157.500 dones ocupades a finals d'any), mentre que en el cas dels homes la caiguda va ser de 8.100 ocupats, fins a arribar a la xifra de 177.900 persones amb feina.

En l'àmbit de Catalunya passa una cosa similar. Així ho va afirmar ahir el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies després de publicar l'informe Dones i treball recollit per ACN, on es posa de manifest que la taxa d'atur femenina va créixer quatre punts respecte al 2019, fins al 15%.

En el cas dels homes, la taxa d'atur a finals de 2020 va ser del 12,9%. Alhora, l'ocupació femenina es va reduir un 4,1% en termes interanuals, dues dècimes més respecte a la dels homes. El diagnòstic del Departament de Treball és que les dones continuen presentant taxes d'activitat i ocupació inferiors a les dels homes, la temporalitat i la parcialitat són més comunes i el seu atur és de més llarga durada.

Segons les dades recollides en l'informe, l'any 2020 va acabar amb 1.579.300 dones ocupades en el mercat de treball català, un 4,1% menys respecte a l'exercici anterior. Malgrat la davallada en el conjunt de l'any, l'ocupació respecte al tercer trimestre va incrementar-se un 0,5%, una xifra que contrasta amb la variació registrada pels homes (-0,2%).

A temps parcial

Tot i la generació d'ocupació en l'últim tram de l'any, l'ocupació femenina a temps parcial (+5,8% en termes intertrimestrals) va pujar amb més força que a temps complet (+0,2%), així com l'ocupació assalariada amb contracte temporal (+3,9%) enfront de la indefinida (+0,5%). Segons les dades publicades aquest divendres, el 90% de l'augment d'ocupació femenina va ser a temps parcial.

Pel que fa a les dones aturades, l'estudi assenyala que l'any 2020 va tancar amb 75.200 dones aturades més que un any abans, mentre que en el cas dels homes la xifra va ser de 56.900.

En el conjunt de l'exercici es van perdre 37.823 afiliacions de dones a Catalunya, cosa que equival a una caiguda interanual del 2,3%. En el cas dels homes la davallada va ser del 2,1%, amb 38.389 afiliacions menys.

D'altra banda, la presència femenina en llocs de decisió ha augmentat fins al 39% el 2020, segons l'actualització dels Indicadors d'Igualtat de gènere de Catalunya 2020 elaborat per l'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) i la Cambra de Comerç de Barcelona. Les dones tenen una formació superior a la dels homes, amb un 58% de les titulades universitàries. Tot i això, aquesta relació no es trasllada en els àmbits de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i Recerca i Desenvolupament (R+D), amb una presència femenina «infrarepresentada».

«No s'està corregint»

La matriculació de les dones en carreres d'enginyeria o arquitectura és, de mitjana, un 71% inferior a la dels homes. En carreres com informàtica, només el 10% dels alumnes són dones.

«Aquest indicador no s'està corregint», va alertar la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç, Carme Poveda a l'ACN. D'altra banda, l'ocupació de les dones en aquest sector és un 51% inferior a la dels homes. Aquest percentatge es manté igual en el cas del personal femení dedicat a R+D en el sector públic, però disminueix fins a un 5% en el cas del sector privat.

En aquest sector, pràcticament s'assoleix la paritat en termes de gènere. L'autora de l'informe ha atribuït aquest comportament a les millors condicions de conciliació que ofereix el sector públic, la qual cosa fa que les dones es dirigeixin principalment cap a aquest sector.

«La bretxa tecnològica ens preocupa moltíssim, no només perquè no hem avançat, sinó que hem anat enrere. Si les dones no participen en la tecnologia, estaran fora de la creació de la societat», ha alertat la directora de l'ODEE, Anna Mercadé.

Impacte sobre el PIB

La discriminació de la dona en el mercat de treball costa cada any a l'economia espanyola el mateix en PIB que la suma que el coronavirus va destruir en el seu primer confinament.

Espanya deixa de generar el 18,5% del seu PIB, uns 230.847 milions d'euros cada exercici, a causa de la falta de paritat entre homes i dones. Aquesta és la principal conclusió de l'informe presentat aquest divendres per Closing Gap i elaborat al costat de la consultora PWC. L'altra és que, al ritme actual, Espanya trigarà 35 anys a aconseguir un escenari d'una certa paritat efectiva entre homes i dones.

Els efectes de la tancada sobre l'economia, el confinament domiciliari de la població i la paràlisi sense precedents de l'activitat que va suposar el primer confinament en la primavera del 2020 és el cost d'oportunitat que, any rere any, fa malbé l'economia espanyola en discriminar les dones.

Si l'INE va certificar que el PIB espanyol va sofrir una històrica contracció del 18,5% entre el primer i segon trimestre com a resultat de la pandèmia, l'índex Closing Gap xifra coincidentment també en el 18,5% el PIB que es deixa de produir a Espanya fruit de les diverses bretxes de gènere.