Renfe adjudica a Alstom i Stadler un «megacontracte» de Rodalies de 2.445 milions d'euros

Renfe ha adjudicat a la multinacional francesa Alstom i la suïssa Stadler una macrocomanda per a l'adquisició de 211 nous trens de Rodalies de gran capacitat per 2.445 milions d'euros, segons van confirmar a Europa Press fonts del sector. Es tracta de la comanda estrella del pla de compra de nou material rodador llançat per la companyia en els últims anys i amb què preveu augmentar la capacitat del seu parc de trens de Rodalies en un 20% respecte a l'existent el 2019, quan va treure a concurs la licitació.

En concret, dels 211 trens en lliça, Alstom s'encarregarà de fabricar 152 combois de 100 metres de longitud per 1.447 milions d'euros i Stadler uns altres 24 amb la mateixa longitud, a més d'uns altres 35 trens de 200 metres, per 998 milions d'euros, segons consta a la documentació a què va tenir accés Europa Press, avançada per la Cadena SER.

Els dos contractes també inclouen el manteniment de 56 trens en el cas de la francesa i 34 en el de la suïssa –24 de 100 metres i 10 de 200–, durant un termini de 15 anys. Sumant els dos lots, la quantitat adjudicada puja a 2.445 milions d'euros, lleugerament inferior a l'import de la licitació, que pujava a 2.726.

A més, el contracte valora l'opció per a Alstom de subministrar uns altres 76 trens i per a Stadler d'entregar uns altres 44 trens addicionals, així com estendre el manteniment al 100% dels trens adquirits durant 15 anys, de manera que el valor màxim del contracte pujarà a 4.150 milions d'euros. En concret, l'opció d'Alstom està valorada en uns altres 872 milions d'euros, fent pujar la xifra total del contracte a 2.320 milions, mentre que l'opció d'ampliació de Stadler es valora en 832 milions, fins a un total per a la suïssa de 1.831 milions d'euros.

A la licitació també es van presentar inicialment Bombardier, Siemens, CAF i Talgo, tot i que finalment només aquestes dues últimes van presentar una oferta. No obstant, després de no complir els requisits excloents, Renfe va decidir eliminar el procés a totes dues, cosa que Talgo va recórrer sense èxit.

Fonts de Renfe asseguren que el consell d'administració de la companyia abordarà l'adjudicació el dilluns que ve. Els sindicats consultats encara no han rebut la documentació relativa a aquest punt del dia a la reunió de dilluns, només el que fa referència a l'ajornament de l'adjudicació del contracte de serveis a bord. Les empreses tampoc han sigut notificades, ja que l'adjudicació s'aprovarà dilluns.

Els nous trens hauran de tenir capacitat per almenys 900 passatgers i hauran de comptar a més amb connexió sense fil a internet (wifi), mesures d'accessibilitat i espai per a bicicletes i carros infantils, entre altres dotacions.

En el marc d'aquest pla de renovació del parc rodador, Renfe ja va adjudicar el juny de l'any passat el seu primer contracte, tot i que en aquesta ocasió més petit, de 258 milions d'euros, a l'espanyola CAF per subministrar 31 trens de via estreta i sis de Rodalies.