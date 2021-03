Posi'm un bitcoin, si us plau

Es dispara l'interès. Les criptomonedes són aquí per quedar-se i era qüestió de temps que el seu ús s'acabés estenent. Però a les comarques gironines l'interès per aquestes monedes digitals s'ha disparat en els darrers mesos. Així ho detecta Bitbase, una empresa de Barcelona que compta amb botiga física a la cituat de Girona. Asseguren que a la província els clients solen ser persones majors de 40 anys, amb un poder adquisitiu mitjà-elevat, que busquen diversificar les seves inversions i que adquireixen criptodivises senceres.

Les criptomonedes, diner digital que es pot transferir per internet teòricament sense necessitat d'intermediaris, estan trobant a Girona cada vegada més interessats, sobretot com a via alternativa per invertir i estalviar. Tant és així que Bitbase, una empresa de Barcelona dedicada a la compravenda d'aquestes divises, s'ha instal·lat recentment a la capital de la província amb una botiga física al carrer Emili Grahit.

Van obrir-la a l'agost juntament amb 11 sucursals més arreu d'Espanya en un pla d'expansió impulsat per la demanda creixent de criptomonedes arran de la covid. «Quan vam començar, vam veure que teníem molts clients de Girona que baixaven expressament a comprar a Barcelona. Veient la demanda elevada provinent d'aquesta zona i no d'altres llocs de Catalunya, vam decidir que a Girona hi havíem de ser», explica Adrià Llorens, un dels fundadores de Bitbase.

Els gironins que les compren

Això s'ha traduït de moment en la botiga física del carrer Emili Grahit i en un caixer automàtic de criptomonedes a la Jonquera. Segons els càlculs de la companyia, cada mes passen pel local de Girona prop de 250 clients en busca de divises digitals i una suma superior al mig milió d'euros. Llorens explica que el perfil de comprador gironí és lleugerament diferent del que troben a Barcelona, més jove i menys disposat a afluixar la cartera. «A Girona ens visita un client que sovint està per sobre dels 40 anys, amb un poder adquisitiu mitjà-alt, que vol diversificar les seves inversions amb una criptomoneda i que fa transaccions grans». Perquè comprar una criptomoneda sencera no és barat. Un bitcoin, la divisa digital més cèlebre, val ara mateix (mentre s'escriuen aquestes línies, potser l'endemà val més... o menys) 40.511 euros. Bitbase posa a la venda fraccions de criptomoneda, de manera que hom pot posseir-ne a partir dels 20 euros. I no només ofereix bitcoin, sinó també altres «marques» com ara Etherum, Litecoin, Ripple i així fins a completar la llista de les 100 primeres amb capitalització al mercat.

Llorens subratlla que la funció de la botiga és orientar el client potencial en els terrenys críptics (valgui la redundància) de les criptodivises. «T'expliquem què són les criptomonedes i el seu sector, i sobretot com les pots guardar. Et donem eines perquè puguis gestionar-les, com ara una bitlletera, que pot ser a través del mòbil o a través d'un Ledger (una mena de llapis de memòria específic per guardar diner digital)».

A pany i forrellat

El tema de l'emmagatzematge d'una criptomoneda és sumament important. En ser digital, pots accedir-hi i disposar-ne des de qualsevol dispositiu i a qualsevol lloc del món, sempre i quan tinguis les claus que t'hi dónen accés. I aquí ve la ironia suprema, aquestes claus són una dotzena de paraules sense sentit escrites en un paper. «És molt romàntic, però si perds les paraules, malament. Hi ha bitlleteres que permeten recuperar-les, però recomanem que aquest paper estigui molt ben guardat, en una caixa forta. I sobretot, no guardar-les al mòbil perquè els poses a l'abast dels hackers».

Per acabar de fer entenedor el món de les criptodivises, Llorens posa un símil universal i a l'abast de totes les mentalitats, tant analògiques com digitals: «Invertir en criptomonedes és fer el que els nostres avis feien amb l'or».

Bitbase és, en essència, una casa de canvi on s'hi pot comprar aquest «or», però també vendre'l quan faci falta. Sobretot quan puja el seu preu, com està passant actualment. El valor del bitcoin no ha parat d'augmentar des que va ser creada pel japonès Satoshi Nakamoto el 2009. El seu nombre és limitat i tothom en vol. A més, magnats com el fundador de Tesla, Elon Musk, han mantingut una clara aposta pel Bitcoin amb una compra massiva d'aquestes criptodivises per valor de 1.250 milions de dòlars.

Sense regulació

No obstant això, aquesta i les altres monedes digitals no s'acaben de desempallegar dels dubtes inquietants que generen per la seva volatilitat extrema i falta de control de, per exemple, una administració governamental o un Banc Central. Un altre magnat, Bill Gates, afirmava recentment que era mala idea invertir en bitcoin llevat que es disposi d'una gran fortuna. Llorens dubta que hi hagi un daltabaix que ensorri les criptodivises. «Perquè desapareguin ha de desaparèixer internet. Pot baixar el preu? Sí, però quedar-se a zero és complicat. Amb la criptomoneda les transaccions són instantànies, i són molt segures. Això que diuen que financien el crim organitzat és fals, perquè deixen un rastre molt ben definit».

Llorens tampoc veu les criptodivises com a competència dels bancs, tot i que reconeix que han triat la ubicació de la botiga (envoltada d'entitats bancàries) en part pel «morbo» i per demostrar que el producte que venen s'ha de tenir en compte.

Ara bé, davant d'aquesta atractiva escalada del valor del bitcoin i les altres criptomonedes, Llorens assegura que és molt complicat fer-s'hi ric. «Nosaltres sempre avisem els nostres clients: inverteix els diners que et sobrin».