Dos de cada tres autònoms pagaran menys amb el nou sistema de cotització

El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social planteja un ventall de 13 trams perquè els treballadors autònoms enquadrin la seva base de cotització i paguin en funció dels seus ingressos a final d'any. Aquest és l'últim esquema que ha traslladat el departament de José Luís Escrivá a les organitzacions més representatives d'autònoms en el procés de negociació per implantar a partir del 2022 un nou paradigma tributari entre els treballadors per compte propi. Un esquema que pretén fer pagar més a qui més guanyi i menys a qui menys, com els 1,4 milions d'autònoms que ingressen per sota del salari mínim, el 46% del total. Segons els càlculs del Ministeri, dos de cada tres autònoms pagarien menys amb el nou sistema del que paguen actualment.

Les negociacions per transitar cap al nou model estan en marxa i l'objectiu és que aquest entri en vigor a partir del l'1 de gener del 2022. Fins ara els autònoms pagaven segons la base de cotització que ells escollien, indiferentment dels ingressos que tinguessin. Actualment, dels 3 milions d'autònoms analitzats per la Seguretat Social per transitar al nou model de cotització en funció d'ingressos, 1,7 milions cotitzen per la base mínima. Això explica, entre d'altres coses, les grans diferències en qüestió de pensions, cobertura en cas de cessament d'activitat o baixes per malaltia, entre d'altres.

La definició del nou sistema de cotització en funció d'ingressos va agafant forma i l'última anàlisi de situació elaborada pels tècnics de la Seguretat Social ja recull la totalitat dels afiliats al RETA. És a dir, l'univers que té en compte contempla tant els autònoms físics com els autònoms societaris, uns 3 milions de persones. L'anterior anàlisi de la Seguretat Social, mitjançant l'encreuament de dades amb l'Agència Tributària, únicament contemplava els autònoms que cotitzaven per rendiments d'activitat; cosa que excloïa 1 milió de persones.

El model definit per l'equip d'Escrivá, i que pot estar subjecte a canvis durant el procés de negociació, preveu una transició compassada. Els autònoms triaran un dels 13 trams d'ingressos de manera provisional, en funció de l'estimació que facin els mateixos treballadors. Cada trimestre podran canviar la seva base de cotització provisional, segons com vegin que evoluciona el seu negoci. Si veuen que va a menys, podran passar a pagar menys i si posteriorment els va millor, podran decidir augmentar la seva contribució.

A final d'any, concretament durant el mes de novembre, la Tresoreria General de la Seguretat Social remetrà un informe dels rendiments recollits de cada un d'aquest univers de 3 milions d'autònoms. Els creuarà amb l'Agència Tributària, per verificar que la base de cotització que els autònoms han triat es correspon amb els ingressos que finalment han tingut.

Si ambdues dades coincideixen, l'autònom no haurà de pagar ni rebre res de tornada. Si finalment el negoci ha anat millor del que s'esperava, haurà de pagar la diferència entre el tram de cotització que ha triat i el que li correspondria pel que finalment s'ha rendit. I si és a l'inrevés, la Seguretat Social li retornarà el cotitzat de més.

Pagaran més els autònoms?

Les negociacions sobre el nou model de cotització en funció d'ingressos reals, una tasca pendent de l'anterior legislatura i que ve avalada pels consensos de la comissió del Pacte de Toledo, han estat marcades pel soroll. El fantasma que una majoria d'autònoms haurà de pagar més cada mes de quota preocupa entre el col·lectiu.

No obstant això, i mancant definir les característiques concretes d'aquests 13 trams d'ingressos, les dades creuades de què disposa la Seguretat Social revelen l'alta proporció de treballadors per compte propi amb baixos ingressos. Gairebé la meitat té rendiments per sota del salari mínim. «Aproximadament dos de cada tres autònoms amb aquesta reforma veurien reduïda la seva cotització perquè tenen ingressos inferiors a la base mínima», afirmen des del Ministeri.

El rendiment mitjà dels 2.980.000 autònoms que es veuen afectats per la reforma és de 23.140 euros anuals. D'aquests, el 46% guanya menys del salari mínim.