Mango perd 110 milions d'euros el 2020 com a conseqüència de la pandèmia

La multinacional Mango ha perdut 110 milions d'euros durant el 2020 com a conseqüència de la pandèmia després de registrar uns beneficis de 21 milions d'euros en l'exercici del 2019, segons ha informat l'empresa en un comunicat. Per aquest motiu, els ingressos del canal en línia han crescut un 36%, fins als 766 milions d'euros, és a dir, un 42% del total davant la caiguda del 43% de la facturació en les botigues físiques arran de les restriccions. La facturació total va ser de 1.842 milions d'euros, un 22,5% menys que en l'exercici anterior. Per la seva banda, l'Ebitda es va situar en els 193 milions d'euros després de l'aplicació de la normativa NIIF-16.

La companyia ha explicat que l'any s'ha dividit en quatre etapes. En primer lloc, la del gener i febrer, amb creixements de les vendes del 8%; la segona la primera onada de coronavirus entre març i juny, amb un descens dràstic de les vendes als punts físics i increments del 93% del canal online, que van fer mitigar la davallada dels ingressos totals en un 50%. La fase de juliol a octubre es va arribar a una certa normalitat amb nivells de facturació equivalents a les del 2019, amb descensos de només el 6%. Finalment, a la segona onada, al novembre i desembre, es van tornar a tancar les botigues i les vendes es van fer principalment per Internet, inclosos el 'Black Friday' i la campanya de Nadal.

Aquest any, el canal online va crescut un 36% respecte el 2019, fins als 766 milions d'euros. Es tracta d'un creixement "molt important" en els 85 països on opera la marca, tot i que en alguns d'ells, cm França, Itàlia i Portugal els increments s'han enfilat fins al 100%.

El conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, ha destacat que aquest any ha estat "absolutament excepcional i imprevist" i que les vendes pel canal online, que aquest any passat van celebrar el 20e aniversari, han suposat el 42% del total.

Tal com va anunciar la marca el novembre passat, l'objectiu d'aquest any és assolir els 1.000 milions d'euros en les vendes per Internet amb l'aplicació de nous projectes, com l'hiper personalització de l'experiència de navegació i comporta en tots els seus dispositius, l'ús de noves tecnologies basades en la intel·ligència artificial per millorar el servei postvenda i la inclusió de les franquícies en iniciatives d'omnicanalitat.