La COVID dispara les execucions d'hipoteca en habitatges a Girona

La COVID ha disparat el nombre d'execucions hipotecàries d'habitatges familiars a Girona. Segons les darreres dades de l'INE, el nombre d'actuacions ha passat de 130 a 325, gairebé el triple. És la primera vegada que augmenten des que l'abril del 2014 es van començar a comptabilitzar.

L'objectiu principal d'aquesta estadística és oferir trimestralment el nombre de certificacions d'execucions hipotecàries iniciades i inscrites en els Registres de la Propietat durant el trimestre de referència.

L'estadística recorda que no totes les execucions d'hipoteca acaben amb el desnonament dels seus propietaris i assenyala que la crisi provocada per la COVID va fer que l'evolució del nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries fos diferent en els diferents períodes de l'any.

Segons dades recollides per Europa Press, en l'àmbit espanyol el nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges habituals es va situar en 7.367 en 2020, xifra que és la més elevada des de 2017 i que suposa un increment del 37,4% respecte a 2019, el seu major repunt anual des de l'inici de la sèrie, en 2014.

Amb aquest ascens, les execucions hipotecàries sobre habitatges habituals trenquen a més amb cinc anys de reculades després que en 2019, 2018, 2017, 2016 i 2015 baixessin un 19%, un 39,8%, un 48,3%, un 30,3% i un 12,6%, respectivament.

Només en el quart trimestre de 2020 es van registrar 3.018 execucions hipotecàries sobre habitatges habituals, un 67,3% més que en el trimestre anterior, i més del doble que en el quart trimestre de 2019.

El director d'Estudis del portal immobiliari pisos.com, Ferran Font, aclareix que les execucions hipotecàries sobre habitatge habitual «van augmentar significativament en l'últim trimestre en haver-se acumulat durant l'any després de les mesures aprovades pel Govern, gràcies a les quals no va haver-hi cap execució durant el segon trimestre».

Del total d'execucions hipotecàries, 9.407 van ser habitatges de persones físiques i dins d'elles, 7.367 van ser habitatges habituals en propietat (un 37,4% més que en 2019), en tant que 2.040 no eren la residència habitual dels propietaris (un 0,9% més). Així mateix, el 16,5% de les execucions hipotecàries realitzades sobre habitatges en 2020 eren noves i el 83,5% usades. L'INE destaca també que un 21,5% de les execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges l'any 2020 va correspondre a hipoteques constituïdes l'any 2007, en plena bombolla immobiliària; un 13,3% a hipoteques constituïdes el 2006 i un 13,2% a hipoteques de 2008.