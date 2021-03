Un Govern dividit ajorna l'aprovació del pla d'ajudes a les empreses

El pla d'11.000 milions d'euros en suports a empreses anunciat fa dues setmanes per Pedro Sánchez i reclamat des de fa mesos pel Banc d'Espanya i el sector privat comença a ser un problema per al Govern. El Consell de Ministres tenia previst des de la setmana passada aprovar el paquet de mesures en la reunió d'avui, però a última hora d'ahir va decidir endarrerir l'aprovació fins a una reunió extraordinària el proper divendres, en ple xoc intern del Ministeri d'Economia, amb el suport d'Hisenda, amb altres departaments controlats tant per Podem com pel PSOE. La divergència està relacionada principalment amb la quantitat que es destinarà a ajudes directes per cobrir despeses fixes empresarials, així com per si aquestes ajudes es vehiculen o no a través de les comunitats autònomes.

Poc abans de prendre la decisió definitiva de retardar l'aprovació, la vice-presidenta primera, Carmen Calvo, havia admès la divisió interna dins de l'executiu, però s'havia mostrat confiada a poder solucionar-la. «Estem encara treballant, però intentarem que no es retardi ni un moment més. Però ja veuen que, com sempre dic, per a qualsevol tema, també per a això, que serà un reial decret llei, sempre em toca estar lluitant amb tothom. No m'escapo de res, així és la meva feina. Estem encara treballant, però jo crec que ho podrem aconseguir», va afirmar a última hora d'ahir en una entrevista a la Cadena Ser.

El pla té tres components: les esmentades ajudes directes per cobrir part dels costos fixos (com lloguers i subministraments) d'empreses viables en problemes per la pandèmia; fons per convertir part dels crèdits bancaris amb aval públic de l'ICO en instruments de capital dins d'un marc per reestructuracions que es vehicularà a través d'un codi de bones pràctiques; i altres suports de capital a empreses mitjanes no vinculats als préstecs ICO a través d'un fons gestionat per l'empresa pública Cofides. Segons Reuters, els dos primers podrien estar dotats amb 5.000 milions d'euros cadascun i el tercer amb 1.000 milions. Fonts de l'executiu, però, asseguren que també s'han manejat altres repartiments i que és possible que les xifres finals siguin diferents.

Desconfiança

En el projecte de reial decret llei analitzat la setmana passada per la Comissió General de Secretaris d'Estat i Subsecretaris, l'òrgan que prepara els assumptes que es debatran i s'aprovaran en les reunions de Consell de Ministres, no apareixia una quantitat concreta assignada als ajuts directes per evitar filtracions. Podem va traslladar divendres al Ministeri d'Economia de Nadia Calviño la seva proposta de dedicar 8.000 milions a transferències directes a les empreses i la seva oposició al fet que es canalitzin a través de les comunitats autònomes. Altres ministeris sota l'òrbita del PSOE també aposten per prioritzar aquest tipus d'ajudes.

El problema fonamental que tenen les empreses, argumenta Podem, és de manca d'ingressos per les restriccions de la demanda, més que d'un sobreendeutament que és conseqüència de la menor facturació. Per això demana que es destini a ajudes directes aquests 8.000 milions.