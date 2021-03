Els ajuts del Govern per als treballadors en ERTO seran d'entre 600 i 900 euros

Els ajuts extraordinaris per treballadors amb baixos ingressos inclosos en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) seran d'entre 600 i 900 euros per empleat, en funció dels mesos que duri l'afectació. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha explicat que els pagaments es començaran a fer a partir de dilluns i ha assegurat que preveuen enllestir-los "en dues setmanes". El pressupost de les subvencions serà de 93,5 milions d'euros, aproximadament 11 milions menys del que es va anunciar. Aquesta baixada s'explica perquè hi ha hagut menys sol·licituds de les previstes. En total la subvenció arribarà a 141.700 persones, de les quals 134.494 estan inclosos en un ERTO i 7.302 són treballadors fixos discontinus.

En un inici, el Govern comptava que aquesta transferència directa arribaria a 175.000 persones.

Segons les dades del Ministeri de Treball de febrer, a Catalunya hi ha 190.902 treballadors en un ERTO actiu. Per tant, cobraran aquest ajut de mínim 600 euros un 70,45% de les persones que es troben amb la feina suspesa en un expedient temporal.

Després d'un mes de negociació, la proposta acordada al Consell del Diàleg Social és de 600 euros per a les persones en ERTO durant 3 mesos, que són 58.105 empleats, el 40,98% dels sol·licitants. Per a la majoria de beneficiaris, la subvenció serà de 700 euros que és la quantitat que rebran 82.670 treballadors (58,31%) que han estat en un expedient entre 4 i 5 mesos. Aquesta transferència serà de 800 euros per als 753 empleats (0,53%) en un ERTO entre 6 i 7 mesos. La quantitat més alta, de 900 euros, es destinarà a les 268 persones amb la feina suspesa entre 8 i 10 mesos. L'estratificació de l'ajut era una petició que els sindicats han reiterat aquest últim mes.

Les subvencions formen part del pla trimestral d'ajuts directes dotat amb 618 milions d'euros pels col·lectius i sectors que més pateixen l'impacte de la pandèmia.