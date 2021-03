Girona aposta per l'ocupació amb ofertes de treball per a diferents sectors

El revés econòmic produït per la pandèmia està deixant xifres negatives, que afecten directament a la desocupació. Tot i això, es comença a veure un indici d'esperança i les empreses augmenten la demanda de personal. Comprova-ho amb les ofertes de treball a Girona que destaquem aquesta setmana. Llocs vacants per operaris, tècnics, delineants, forners, carreters, assessors immobiliaris, venedors , etc.

Administració i Finances

MAGMA CULTURA selecciona:

Tècnic/a Auxiliar d'Arxiu per Figueres .

Precissem incorporar una persona en el nostre equip per treballar com a tècnic/a o auxiliar d'arxiu en un servei ubicat a les ciutat de Figueres.

Les principals tasques a desenvolupar seran:

- Revisió de transferències documentals.

- Neteja i desbrossa expedients.

- Encapsat de la documentació.

- Descripció a nivell inventari.

- Actualització dades en BBDD de control.

- Suport a la gestió del servei de préstec, consultes i devolucions.

- Atenció als possibles usuaris del servei.

- Altres tasques relacionades amb la gestió diària del servei d'arxiu.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a o Auxiliar d'Arxiu per Figueres.

Magatzem i logística

GRUP IMAN selecciona:

CARRETONER/A CAMBRA congelat (LA SELVA) per Riudellots de la Selva

- Contracte de durada determinada.

- Jornada intensiva - matí.

Per empresa industrial del sector càrnic i ubicada a Riudellots de la Selva necessitem incorporar CARRETONER/A AMB EXPERIENCIA

Les funcions seran ubicar i organitzar els palets a la cambra congelat i amb el toro, fer picking, tasques varies de magatzem.

Inscripcions i més informació a oferta de CARRETONER / A CAMBRA congelat (LA SELVA) a Riudellots de la Selva.

Autònoms

IAD Espanya selecciona:

Agent immobiliari

- 10 vacants.

- Contracte autònom.

Busquem emprenedors immobiliaris a GIRONA.

A IAD Espanya (filial de el grup IAD Internacional), estem buscant agents associats amb ganes de crear la seva pròpia agència immobiliària digital.

Inscripcions i més informació a oferta d'Agent immobiliari a Girona.

Compres, vendes i telemarketing

LEROY MERLIN selecciona:

Venedor / a especialista en Ferreteria Platja d'aro Campanya d'Estiu per a Castell-Platja d'Aro

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor / a especialista en Ferreteria Platja d'aro Campanya d'Estiu a Castell-Platja d'Aro.

Arquitectura i disseny

GRUP IMAN selecciona:

UN / A DELINEANT per Hostalric

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Innovadora empresa del sector Construcció, en ple creixement, està en recerca d'un/a delineant per incorporar en plantilla, les principals funcions seran:

- Atendre presencial i telefònicament als clients.

- Coordinar i ajudar en la supervisió dels processos i projectes de producció i logística.

- Redactar, arxivar i revisar documents, com ara rebuts, albarans, informes, reports, fulls de càlcul i altres documents administratius.

- Gestionar totes les trucades, correus electrònics i correspondència.

- Realització de pressupostos, plans i projectes de producció.

- Ajudar a elaborar informes i seguiments de processos.

- Nocions d'AutoCad per a preparació de plans.

- Es valorarà experiència en el sector de la construcció.

Inscripcions i més informació a oferta d'UN / A DELINEANT a Hostalric.

Enginyers i tècnics

GRUP IMAN selecciona:

TÈCNIC / A EN DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS INDUSTRIALS per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Empresa en plena expansió del sector industrial de producció de cablejat, busca per incorporar a la seva plantilla: UN/A TÈCNIC/A EN DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS INDUSTRIALS.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC / A EN DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS INDUSTRIALS a Girona.

BETWEEN selecciona:

Projectista Mecànic / a - PTC Crec per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem un/a Projectista Mecànic/a amb PTC CREO per incorporar-se en un dels equips de disseny d'un dels nostres principals clients, ubicat a Girona. La persona seleccionada s'encarregarà del disseny de maquinària industrial automatitzada de packaging.

Inscripcions i més informació a oferta de Projectista Mecànic / a - PTC CREO a Girona.

Altres professions i oficis

GRUP IMAN selecciona:

TORERO/A LOGÍSTICA (BAIX EMPORDÀ) per Torroella de Montgrí

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Seleccionem CONDUCTOR/A DE CARRETÓ ELEVADOR (TORERO/A) per a empresa industrial situada a la comarca del Baix Empordà.

Inscripcions i més informació a oferta de TORERO / A LOGISTICA (BAIX EMPORDÀ) a Torroella de Montgrí.

SOLDADOR/A TIG-MIG-ELECTRO (ALT EMPORDÀ) per Figueres

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Busquem Soldadors/es AMB EXPERIÈNCIA DEMOSTRABLE EN TIG-MIG-electrode. És valorarà experiència en manteniment industrial.

Inscripcions i més informació a oferta de SOLDADOR / A TIG-MIG-ELECTRO (ALT EMPORDÀ) a Figueres.

MECÀNIC/A MOTORS explosió (ALT EMPORDÀ) per Figueres

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Busquem MECANIC/A ESPECIALISTA EN DESMUNTATGE I MUNTATGE DE MOTORS D'EXPLOSIÓ tant antics com moderns.

IMPRESCINDIBLE que sàpiga MUNTAR I POSAR A PUNT MOTORS de gasolina i diesel.

Valorarem notablement l'experiencia aportada de Rectificadores fent aquesta tasca.

Inscripcions i més informació a oferta de MECÀNIC / A MOTORS explosió (ALT EMPORDÀ) a Figueres.

UN/A OF. 1ª ELECTRICISTA per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'UN / A OF. 1ª ELECTRICISTA a Girona.

OPERARIS / ES SECTOR METALL per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARIS/ES SECTOR METALL a Girona.

CATT TREBALL / Olot selecciona:

Forner / a per Preses (Les)

- Jornada intensiva - nit.

Inscripcions i més informació a oferta de Forner / a a Preses (Les).

Operari/a màquines d'injecció per a la Vall d'en Bas (La)

- 5 vacants.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a màquines d'injecció a Vall d'en Bas (La).