Glovo vol multiplicar les «dark stores»: Supermercats propis per fer enviaments a domicili «ultraràpids»

Glovo pretén reforçar a Espanya el pes del negoci dedicat a l'enviament a domicili de la compra del supermercat i altres comerços, i des de les seves "dark stores" (botigues tancades al públic) ja ha aconseguit rebaixar els temps de lliurament a 11 minuts de mitjana per comanda a Barcelona.

Així ho ha avançat aquest dimecres el director general per al mercat ibèric de Glovo, Diego Nouet, qui ha explicat que encara que continuaran apostant pel sector del menjar a domicili, volen col·locar el focus tant en la seva expansió internacional com en el creixement de "noves categories".

En aquest àmbit, ha destacat que durant el període de confinament les comandes de supermercat es van incrementar "més d'un 450 %", de forma coincident amb un fort pic de demanda de la compra "online" també d'alimentació a causa de l'interès del consumidor de no acudir a la botiga físicament per por de la Covid-19.

La firma de repartiment va arribar llavors a acords amb cadenes com DIA, Alcampo o Veritas -anteriorment, ja havia signat amb Carrefour- i amb diferents mercats municipals per permetre als seus usuaris fer la compra en aquests establiments de forma virtual i rebre-la a casa.

A més, compta amb una xarxa de supermercats propis tancats al públic ("dark stores"), en els quals concentra una quantitat menor de productes i des d'aquí fa lliuraments "ultraràpids".

"Aquí atenem un tipus de compra petita i de conveniència en la qual el consumidor té pressa per rebre la comanda", ha detallat Nouet, després de recalcar que el projecte iniciat a Barcelona per accelerar els lliuraments ha permès situar el temps d'enviament per comanda en 11 minuts, per sota dels 15 minuts anunciats inicialment com a objectiu.

Al novembre, l'empresa ja va avançar que preveia multiplicar aquesta xarxa de supermercats tancats al públic fins aconseguir el centenar en els 21 països on opera, i al gener la plataforma d'inversió suïssa Stoneweg va anunciar una inversió de 100 milions d'euros en aquests "magatzems urbans" de Glovo.

"Estic segur que els nostres fills d'aquí a uns anys se sorprendran que avui acceptem esperar un dia o dos fins que ens lliurin la compra a casa", ha exemplificat.

Preguntat per la possibilitat de reduir també els temps en el cas del menjar a domicili, Nouet ha recordat que als restaurants hi ha un temps de preparació de la comanda que depenent del tipus de menjar pot ser més elevat, per això segueixen concentrats a lliurar en un termini d'uns 30 minuts.

El director general de Glovo per Iberia ha ressaltat que la "startup" (empresa emergent) espanyola ha aconseguit créixer en amb prou feines un lustre de vida fins a operar a 750 ciutats repartides en més d'una vintena de països, col·labora amb prop de 65.000 restaurants i ocupa 2.000 persones, la meitat a Espanya.

"El 2020, vam aconseguir duplicar el volum de negoci", ha subratllat Nouet, qui no ha donat xifres concretes sobre el tancament de l'últim exercici, un any marcat per a la companyia per la venda de les operacions a Amèrica Llatina; després ha optat per concentrar-se a Europa, Àfrica i Orient Mitjà.

El directiu ha confirmat el fort repunt del negoci del menjar a domicili observat durant la pandèmia, encara que ha recordat que ja creixia a doble dígit en anys anteriors.

"A la Xina i altres països d'Àsia on ja s'està superant la pandèmia s'observa una tornada dels usuaris a les sales físiques dels restaurants, però en paral·lel el 'delivery' segueix aquí. Això ha vingut per quedar-se, potser tindrà una petita baixada però es tracta d'un canal addicional de vendes per als hostelers", ha defensat Nouet.