L'Audiència Nacional declara improcedents els acomiadaments de l'ERO de Ryanair a Girona

L'Audiència Nacional (AN) considera que els acomiadaments que Ryanair va fer el gener de 2020 dins de l'ERO que va presentar a Girona i Canàries són improcedents. Això significa que els tribunals obliguen a ampliar la indemnització que van rebre els treballadors. Ara, els afectats rebran el pagament de 45 dies per any treballat amb un topall de 42 mensualitats pels dies treballats abans del 12 de febrer del 2012 i 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats per la durada del contracte des del 12 de febrer de 2012.

A més l'AN obliga a pagar el salari de tots els afectats entre el 9 de gener del 2020 (quan es va fer efectiu l'ERO) i el 9 de març d'aquest any (data de publicació de la sentència).

Segons explica el sindicat USO en un comunicat de premsa, l'AN ha justificat l'existència de mala fe per part de l'aerolínia irlandesa a l'hora de negociar els acomiadaments. Els tribunals creuen que l'acomiadament ha causat un "perjudici" als treballadors i per això cal que rebin "la màxima compensació" com a contrapartida de la pèrdua dels seus llocs de feina.

Tot i així des del sindicat USO lamenten que l'Audiència Nacional no hagi decretat nuls els acomiadaments. El principal motiu és que el tribunal recorda que la base de Canàries ja està tancada i per això no es pot reincorporar els treballadors. El sindicat creu que aquesta era "una oportunitat històrica" per "obrir una nova via de jurisprudència" per revocar el tancament de la base a Canàries. "Queda perfectament demostrada i reconeguda per la Sala la falta de motivació del tancament de les bases", asseguren en un comunicat. Per això volien "més valentia per prohibir el tancament", però finalment la justícia ha decidit no entrar a valorar aquest fet.